Acasa » Externe » Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor

Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor

Selen Osmanoglu
29 aug. 2025, 12:37
Sutsa Foto: Hepta

Cel puţin 71 de palestinieni au fost ucişi şi alte zeci de persoane au fost rănite, după ce Israelul şi-a intensificat bombardamentele asupra oraşului Gaza, dar şi asupra sudului enclavei.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul ONU

Ce s-a întâmplat

Bombardamentele asupra orașului Gaza s-au intensificat. Premierul Benjamin Netanyahu ignoră apelurile comunităţii internaţionale cu privire la atacuri. Oamenii au început deja să plece şi se îndreaptă spre zonele de coastă.

Ministrul de Finanțe din Israel amenință Gaza cu anexări săptămânale de teritoriu. Între timp, IDF continuă loviturile şi asupra celor care încearcă să ajungă la centrele de distribuţie a alimentelor, conform Observator.

În doar 24 de ore, au fost trataţi peste 5.000 de pacienţi răniţi cu focuri de armă, potrivit Comitetului Internaţional al Crucii Roşii.

Mesajul ONU

„Foametea nu mai este o posibilitate iminentă, este o catastrofă actuală. Oamenii mor de foame. Familiile sunt sfâșiate de strămutare și disperare. Femeile însărcinate se confruntă cu riscuri de neimaginat. Iar sistemele care susțin viața – hrana, apa, asistența medicală – au fost sistematic demontate”, a transmis António Guterres, secretar general al ONU.

„Acestea sunt faptele de pe teren. Și sunt rezultatul unor decizii deliberate care sfidează umanitatea fundamentală. Israelul, ca putere ocupantă, are obligații clare. Trebuie să asigure furnizarea de hrană, apă, medicamente și alte bunuri esențiale”, a mai transmis António Guterres.

