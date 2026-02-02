B1 Inregistrari!
Germania dă semnalul schimbării Uniunii Europene. Friedrich Merz propune mai multă autonomie față de SUA

Adrian Teampău
02 feb. 2026, 23:58
Emmanuel Macron și Friedrich Merz Sursa foto. X
Cuprins
  1. Friedrich Merz dă semnalul depărtării de SUA
  2. Europa și-a irosit potențialul de creștere
  3. Friedrich Merz pune Germania în centrul UE

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei Federale, dă semnalul depărtării Uniunii Europene de Statele Unite. Liderul de la Berlin insistă asupra necesității unei autonomii sporite a blocului comunitar în sectoarele strategice.

Friedrich Merz dă semnalul depărtării de SUA

Cancelarul german a subliniat necesitatea creșterii autonomiei Uniunii Europene față de Statele Unite, în domenii strategice. Friedrich Merz a declarat că relațiile transatlantice s-au modificat, în ultima perioadă. El a făcut aceste comentarii la recepţia anuală găzduită de operatorul bursier Deutsche Bürse la Eschborn, lângă Frankfurt , notează AFP.

„Trebuie să devenim mai suverani şi mai independenţi, în special în domeniul tehnologic. Şi da, acest lucru este valabil şi faţă Statele Unite ale Americii”, a declarat Friedrich Merz

El a adăugat că schimbarea în relațiile dintre SUA și Europa Occidentală a putut fi observată de toată lumea, odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Merz a precizat că nostalgia şi rememorarea trecutului nu ajută cu nimic. Iar adoptarea unei alte direcții devine necesară. Comentariile vin după recenta dispută cu Statele Unite în legătură cu Groenlanda.

De altfel, preşedintele francez Emmanuel Macron a dclarat despre acest moment că a reprezentat „un apel la o trezire strategică” pentru Europa.

Europa și-a irosit potențialul de creștere

În discursul pe care l-a susșinut Friedrich Merz a subliniat că UE a irosit un uriaș potențial de creștere pentru Uniunea Europeană. El a precizat că este nevoie de reluarea și adoptarea unor reforme care au fost întârziate, concomitent cu eliminarea restricţiilor inutile impuse iniţiativei companiilor și a reglementărilor excesive.

Potrivit liderului conservator, europenii și-au pierdut din puterea economică și nu au reușit să atingă potențialul pe care l-ar fi putut atinge. În acest context, cancelarul german a atras atenția asupra oportunităților care se ivesc.

„În jurul nostru există state emergente, majoritar democratice, cu pieţe în expansiune, care caută în mod explicit ceea ce avem de oferit noi, europenii”, a mai spus Merz.

Referindu-se la acordul comercial Mercosur, a cărui adoptare în Europa a fost întârziată, a pledat pentru parteneriate bazate pe consideraţie reciprocă, respect reciproc, respectarea regulilor şi fiabilitate.

Friedrich Merz pune Germania în centrul UE

Cancelarul german, consideră că țara sa este în măsură să joace un rol mai important la nivelul UE. În opinia sa, Germania este în măsură să „devină centrul unei reţele dinamice şi agile de state suverane care continuă să mizeze, în beneficiul tuturor, pe multilateralism şi liber schimb”.

El a subliniat, de asemenea, că, la iniţiativa sa, Consiliul European se va reuni săptămâna viitoare pentru un summit extraordinar. Cu acest prilej, vor fi discutate noi măsuri pentru a consolida competitivitatea europeană.

Declarațiile liderului german vin în contextul unei reforme, inițiate de PPE. Propunerea vizeză unificarea funcțiilor de președinte al Consiliului European și cea de șef al Comisiei Europene. Astfel, susține liderul grupului, Manfred Weber, Europa va avea o singură voce puternică.

Weber a cerut ca în sistemul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană să se trecă la votul majoritar. Așa deciziile nu vor mai putea fi blocate, prin veto, de anumite voci precum Ungaria sau Slovacia, informează Politico.

