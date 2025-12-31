La 1 ianuarie 2026, Germania introduce un pachet amplu de schimbări legislative ce acoperă salarii, fiscalitate, muncă, servicii sociale și energie. Privite prin prisma situației din România, aceste măsuri scot în evidență diferențe și convergențe palpabile între cele două țări membre UE.

Cum se raportează nivelul veniturilor între Germania și România

Una dintre direcțiile centrale ale reformelor germane este creșterea veniturilor populației active și a sprijinului pentru familii. Salariul minim va urca de la 12,82 euro la 13,90 euro pe oră, o majorare care va influența direct peste șase milioane de angajați. În paralel, alocația pentru copii crește la 259 euro lunar, iar indemnizația fiscală pentru copii ajunge la 6.828 euro anual, sumele fiind acordate automat, fără proceduri suplimentare

În România, salariul minim brut pe economie, după majorările recente, este 4.050 de lei lunar, ceea ce înseamnă circa 2.575 lei net, echivalentul unui venit lunar de aproximativ 515 euro înainte de eventualele creșteri viitoare. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut în România va crește la 4.325 lei brut (2.742 lei net).

Pe de altă parte, comparația arată o diferență substanțială în puterea de cumpărare reală între cele două țări. Salariul minim din Germania rămâne semnificativ mai ridicat față de România, chiar dacă evoluțiile recente au adus o creștere de aproape 80% a salariului minim în România în ultimii ani, potrivit .

Sprijinul pentru familii: alocațiile și politicile sociale

În Germania, alocațiile pentru copii sunt ajustate automat și includ deduceri fiscale semnificative, dar accentul este pe un mecanism integrat. Comparativ, în România, propunerea unei creșteri a alocațiilor de stat cu 10,4% în 2025 a fost anulată prin , ceea ce înseamnă că acestea vor rămâne la nivelul actual pe tot parcursul anului 2025. Astfel, alocația pentru copiii cu vârsta de până la doi ani este de 719 lei lunar, iar pentru copiii între 2 și 18 ani este de 292 lei lunar.

În Germania, pe lângă majorările directe, sunt prevăzute și deduceri semnificative pentru familii, ceea ce reflectă o abordare fiscală diferită față de România, unde sistemul de alocații este mai modest și mai puțin flexibil.

Munca flexibilă și integrarea persoanelor active

Germania continuă să mizeze pe flexibilizarea muncii și stimulente fiscale clare. Limita de venit pentru mini-joburi crește la 603 euro lunar, iar navetiștii vor beneficia de indemnizații fiscale de 38 de cenți pe kilometru, aplicabile de la primul kilometru, indiferent de mijlocul de transport. Totodată, pensionarii care au atins vârsta standard vor putea câștiga până la 2.000 euro lunar, scutiți de impozite.

În România, formele de muncă flexibilă sunt mai puțin încurajate, iar cumulul pensiei cu salariul rămâne un subiect controversat, adesea modificat legislativ. Diferența reflectă o abordare distinctă asupra pieței muncii, Germania concentrându-se pe integrarea continuă a populației active, inclusiv a seniorilor.

Cum sunt sprijinite sectoarele economice și consumatorii

Reducerile fiscale sunt un alt pilon important al noilor reglementări. Începând cu 1 ianuarie 2026, TVA-ul la alimente în restaurante va fi redus permanent de la 19% la 7%, măsură despre care rămâne de văzut dacă consumatorii vor beneficia efectiv de acest lucru. Fermierii vor primi din nou scutirea integrală pentru motorina agricolă, precum și rambursări de 21,48 cenți pe litru.

În România, facilitățile temporare pentru HoReCa au fost aplicate, dar rămân mai instabile și orientate către intervenții pe termen scurt. În agricultură, scutirile fiscale există, dar sunt dependente de programe guvernamentale periodice, fără a forma un cadru fiscal predictibil similar celui german.

Ce spun noile reguli despre energie, mobilitate și obligații civice

Pachetul legislativ include și măsuri privind energia și mobilitatea. Taxa de stocare a gazelor va fi eliminată, iar guvernul estimează economii de aproximativ 17% pentru gospodării, deși experții sunt sceptici. În plus, mașinile electrice vor fi scutite de taxa pe vehicule timp de până la zece ani, în timp ce plata taxei auto va deveni anuală, fără rate.

În România, eforturile de compensare a costurilor la energie au vizat plafonări și scheme temporare, dar fără scutiri de taxă pe durata extinsă prevăzută de Germania.

Cum se compară obligativitatea serviciului militar

Un element sensibil îl reprezintă introducerea „noului” serviciu militar obligatoriu. Pentru bărbații născuți în 2008 sau ulterior, este necesar un examen de recrutare obligatoriu, iar chestionarele vor fi trimise începând cu mijlocul lunii ianuarie.

În România, serviciul militar obligatoriu rămâne suspendat de ani buni și nu există o procedură formală de reintroducere, ceea ce plasează politicile de securitate ale celor două state pe traiectorii diferite.