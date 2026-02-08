Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, i-a criticat dur pe demonstranții care au protestat violent în oraș, numindu-i „inamici ai Italiei și italienilor”. Reacția premierului vine după ce un marș de protest, la care au participat peste 3.000 de persoane, a degenerat în confruntări cu forțele de ordine, potrivit

Confruntări violente și acuzații de sabotaj

Sâmbătă seara, un marș de protest la care au participat peste 3.000 de oameni s-a îndreptat spre Satul Olimpic din Milano. Manifestanții, care protestează printre altele și față de prezența agenților americani la competiție, au atacat forțele de ordine cu cocktailuri Molotov.

În urma protestelor au fost arestate șapte persoane. Giorgia Meloni a acuzat protestatarii că au provocat aceste revolte pentru a genera imagini negative care să fie difuzate la nivel mondial, menționând în special interesul canalului american Fox pentru aceste incidente.

Tot aceasta a atras atenția și asupra unor incidente grave pe căile ferate din nordul Italiei, unde sâmbătă au fost descoperite distrugeri în trei puncte diferite. Aceste daune au provocat blocaje majore în trafic, iar autoritățile investighează ipoteza unui sabotaj. Scenariul este comparat cu atacurile similare care au avut loc la începutul Jocurilor Olimpice de la Paris în 2024.

Declarațiile premierului Giorgia Meloni

Premierul a ținut să sublinieze contrastul dintre efortul depus de cetățenii care sprijină organizarea competiției și acțiunile celor care protestează. Meloni a transmis mesaje dure prin intermediul rețelelor sociale:

„Mii şi mii de italieni lucrează orele acestea pentru a asigura ca totul să funcţioneze cum trebuie în timpul Jocurilor Olimpice. Mulţi dintre ei lucrează ca voluntari, pentru că ei vor ca ţara lor să facă o bună impresie, să fie admirată şi respectată.”

Giorgia Meloni a explicat că atacurile protestatarilor sunt, de fapt, atacuri la adresa celor care muncesc pentru succesul evenimentului:

„Cei care demonstrează împotriva Jocurilor Olimpice sunt inamici și sunt împotriva acestor oameni care muncesc.”