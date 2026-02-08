B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano: Reacția premierului după violențele de la Jocurile Olimpice

Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano: Reacția premierului după violențele de la Jocurile Olimpice

Flavia Codreanu
08 feb. 2026, 14:10
Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano: Reacția premierului după violențele de la Jocurile Olimpice
Premierul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Hepta.ro / Zuma Press / LaPresse / Roberto Monaldo
Cuprins
  1. Confruntări violente și acuzații de sabotaj
  2. Declarațiile premierului Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, i-a criticat dur pe demonstranții care au protestat violent în oraș, numindu-i „inamici ai Italiei și italienilor”. Reacția premierului vine după ce un marș de protest, la care au participat peste 3.000 de persoane, a degenerat în confruntări cu forțele de ordine, potrivit digi24

Confruntări violente și acuzații de sabotaj

Sâmbătă seara, un marș de protest la care au participat peste 3.000 de oameni s-a îndreptat spre Satul Olimpic din Milano. Manifestanții, care protestează printre altele și față de prezența agenților americani ICE la competiție, au atacat forțele de ordine cu cocktailuri Molotov.

În urma protestelor au fost arestate șapte persoane. Giorgia Meloni a acuzat protestatarii că au provocat aceste revolte pentru a genera imagini negative care să fie difuzate la nivel mondial, menționând în special interesul canalului american Fox pentru aceste incidente.

Tot aceasta a atras atenția și asupra unor incidente grave pe căile ferate din nordul Italiei, unde sâmbătă au fost descoperite distrugeri în trei puncte diferite. Aceste daune au provocat blocaje majore în trafic, iar autoritățile investighează ipoteza unui sabotaj. Scenariul este comparat cu atacurile similare care au avut loc la începutul Jocurilor Olimpice de la Paris în 2024.

Declarațiile premierului Giorgia Meloni

Premierul a ținut să sublinieze contrastul dintre efortul depus de cetățenii care sprijină organizarea competiției și acțiunile celor care protestează. Meloni a transmis mesaje dure prin intermediul rețelelor sociale:

„Mii şi mii de italieni lucrează orele acestea pentru a asigura ca totul să funcţioneze cum trebuie în timpul Jocurilor Olimpice. Mulţi dintre ei lucrează ca voluntari, pentru că ei vor ca ţara lor să facă o bună impresie, să fie admirată şi respectată.”

Giorgia Meloni a explicat că atacurile protestatarilor sunt, de fapt, atacuri la adresa celor care muncesc pentru succesul evenimentului:

„Cei care demonstrează împotriva Jocurilor Olimpice sunt inamici și sunt împotriva acestor oameni care muncesc.”

Tags:
Citește și...
Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește
Externe
Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește
Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
Externe
Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
Externe
Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
Trump caută state voluntare pentru depozitarea deșeurilor nucleare. Ce recompensă primesc comunitățile care acceptă planul
Externe
Trump caută state voluntare pentru depozitarea deșeurilor nucleare. Ce recompensă primesc comunitățile care acceptă planul
Condamnările primite de românii care au furat peste 170 de porumbei de curse din Belgia
Externe
Condamnările primite de românii care au furat peste 170 de porumbei de curse din Belgia
Maia Sandu a reacționat după ce a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt cei care îl merită”
Externe
Maia Sandu a reacționat după ce a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt cei care îl merită”
O nouă dronă rusească a căzut în Republica Moldova: Aparatul a fost găsit în raionul Drochia
Externe
O nouă dronă rusească a căzut în Republica Moldova: Aparatul a fost găsit în raionul Drochia
Care este țara unde dispar persoane fără urmă. Motivul pentru care oamenii aleg să se retragă complet din viața socială
Externe
Care este țara unde dispar persoane fără urmă. Motivul pentru care oamenii aleg să se retragă complet din viața socială
America sub marca Trump: Tot ce vrea președintele american să fie redenumit după el
Externe
America sub marca Trump: Tot ce vrea președintele american să fie redenumit după el
Schimbare de strategie sub amenințarea închisorii: Bill și Hillary Clinton acceptă audierile în cazul Epstein
Externe
Schimbare de strategie sub amenințarea închisorii: Bill și Hillary Clinton acceptă audierile în cazul Epstein
Ultima oră
16:43 - Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
16:14 - România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump. Ce spune Nicușor Dan
15:53 - Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
15:21 - Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește
14:33 - Tinere obligate să se prostitueze în Constanța: Percheziții și arestări într-un dosar de proxenetism
13:30 - Stațiunile din România, preferate în locul Austriei: Tehnologia și AI schimbă modul în care călătorim
12:58 - Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an
12:45 - Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
11:49 - Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
11:18 - Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente