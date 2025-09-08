Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă

Giorgio Armani, va fi înmormântat luni, 8 septembrie, într-un sătuc din nordul Italiei. Acesta va avea parte de o ceremonie de înmormântare în sânul familiei și apropiaților, iar zona va fi împrejmuită „din motive de securitate și pentru a asigura confidențialitatea înmormântării, programată pentru ora 15:30 (13:30 GMT)”, arată un comunicat, conform

Italianul a decedat în data de 4 septembrie, la 91 de ani. Moartea lui este o mare pierdere pentru lumea modei la nivel mondial.

Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în ziua înmormântării sale

Potrivit informațiilor, în semn de doliu, luni, după ora 15:00, toate magazinele care aparțin grupului Armani vor fi închise. De asemenea, primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a anunțat o zi de doliu în capitala economică italiană, luni.

„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică San Martino, cuibărită în satul medieval Rivalta, la aproximativ 100 de kilometri sud de Milano”, a anunțat duminică Asociația Castelelor din Ducatul de Parma, Piacenza și Pontremoli. Giorgio Armani vizita în mod regulat acest orășel, care adăpostește deja mormântul mamei sale.

Cine a fost prezent la capela funerară

Trupul neînsuflețit al creatorului de modă a fost depus capela funerară de la Armani Teatro din Milano, lângă sediul grupului, situat într-un fost cartier industrial al orașului. În ziua de duminică, mii de oameni au venit să își ia „la revedere” de la designer.

Printre aceștia s-au numărat și personalități precum fostul premier Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, președintele Napoli FC Aurelio De Laurentiis și jucătorii de tenis Fabio Fognini și Flavia Pennetta. De la vedete de la Hollywood la politicieni, numeroase celebrități i-au adus un omagiu creatorului de modă, o icoană a modei și constructor