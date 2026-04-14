Grecia rămâne una dintre destinațiile favorite ale românilor, însă regulile locale pot transforma rapid concediul într-o cheltuială serioasă. Autoritățile elene aplică sancțiuni dure pentru încălcări care par minore la prima vedere.

De ce sunt interzise tocurile pe Acropole

O alegere vestimentară banală poate crea probleme serioase la intrarea în unele obiective celebre. În situri arheologice precum , încălțămintea cu toc ascuțit este strict interzisă. Măsura protejează marmura veche de peste două mii de ani, afectată deja de fluxul uriaș de vizitatori. Paznicii pot opri accesul, pot cere schimbarea încălțămintei sau descălțarea.

În cazurile în care patrimoniul este deteriorat, amenzile pot urca până la 900 de euro. Autoritățile reamintesc și interdicția totală de a atinge exponatele.

Ce amenzi riscă șoferii în trafic

Toleranța este aproape zero când vine vorba despre siguranța rutieră și protejarea copiilor. Fumatul într-o mașină unde se află un minor sub 12 ani aduce sancțiuni severe. Pentru un autoturism privat, amenda ajunge la 1.500 de euro, iar în vehicule de serviciu sau închiriate poate urca la 3.000 de euro. Permisul se suspendă automat pentru o lună, relatează Libertatea.

Poliția rutieră a trimis patrule suplimentare pe drumurile principale și în stațiunile foarte circulate. Controalele urmăresc alcoolul la volan, viteza și parcările neregulamentare.

Cât costă greșelile aparent banale

O mașină lăsată ilegal lângă plajă sau în centrul stațiunilor aduce amenzi între 40 și 80 de euro. În plus, șoferul poate rămâne fără plăcuțe și acte.

Lista sancțiunilor include:

Trecerea pe roșu sau depășirea pe linie continuă: 700 de euro

Nepurtarea centurii de siguranță: 350 de euro

Utilizarea telefonului mobil la volan: 100 de euro

Depășirea limitei de viteză (cu până la 20 km/h în localitate): 100 de euro

Conducerea sub influența alcoolului: între 78 și 1.200 de euro

Ce reguli există pentru apă și aer condiționat

În multe zone turistice, resursele de apă sunt limitate vara, iar localnicii cer responsabilitate. Spălarea mașinilor cu furtunul sau udarea excesivă a grădinilor sunt descurajate ferm.

Proprietarii de pensiuni critică și lăsarea aerului condiționat pornit toată ziua, când sunt plecați la plajă. Specialiștii spun că aparatele moderne răcesc rapid camerele după întoarcere.