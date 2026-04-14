Grecia intră în atenția specialiștilor europeni după ce a depășit un prag alarmant în domeniul sănătății materne. Țara înregistrează cea mai mare rată de nașteri prin cezariană din . Peste 60% dintre copii sunt aduși pe lume prin intervenție chirurgicală. Această rată este de peste trei ori mai mare decât în unele state occidentale.

Medicii avertizează că acest nivel nu mai poate fi justificat strict prin motive medicale. El reflectă o problemă structurală profundă, cu impact direct asupra siguranței pacientelor și asupra costurilor din sistemul sanitar.

De ce a ajuns Grecia lider în Europa la nașteri prin cezariană

Procentul nașterilor prin cezariană din Grecia a atins un nivel record, ajungând la 62,2%, mult peste media globală de aproximativ 22%. În cifre reale, asta înseamnă că, din cele 85.000 până la 90.000 de nașteri anuale, peste 50.000 sunt realizate prin intervenție chirurgicală. Creșterea este constantă și vizibilă, de la 57,8% în 2019 la peste 62% în 2023.

Comparativ, în Olanda, Suedia sau Franța, rata rămâne sub 20%, ceea ce evidențiază un decalaj major. Invocarea vârstei mai înaintate a mamelor nu explică fenomenul, deoarece situația este similară în Spania și Irlanda, fără ca aceste țări să înregistreze valori atât de ridicate. Toate aceste diferențe indică existența unor cauze mai profunde, de ordin structural.

În plus, recomandă o rată optimă de 10% până la 15%, iar depășirea acestui interval sugerează intervenții care nu sunt întotdeauna justificate medical.

Ce costuri și riscuri ascunde creșterea alarmantă a cezarienelor

Creșterea accelerată a numărului de cezariene nu este doar o statistică, ci o problemă cu efecte directe asupra pacienților și asupra sistemului medical. Specialiștii avertizează că aceste intervenții implică costuri mai mari, atât pentru familii, cât și pentru sistemul public de sănătate. Ele nu aduc beneficii reale în reducerea mortalității. În același timp, riscurile sunt semnificative. Acestea includ complicații postoperatorii, o recuperare mai dificilă pentru mamă și posibile probleme pentru nou-născut.

Cauzele nu țin exclusiv de necesitatea medicală. Ele includ factori precum preferințele personale, lipsa sprijinului pentru nașterea naturală și modul în care este organizat , care ajunge să favorizeze intervențiile chirurgicale. Încă din 2016, experții internaționali au cerut autorităților din Grecia să ia măsuri pentru a limita acest fenomen.

La nivel global, tendința este la fel de îngrijorătoare. Numărul cezarienelor s-a triplat din 1990 până în prezent, iar în tot mai multe țări dezvoltate acest lucru este privit ca un semnal de alarmă, nu ca un progres. În acest context, situația din devine un exemplu clar al dezechilibrelor din sistemele moderne de sănătate, notează click.ro.