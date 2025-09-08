B1 Inregistrari!
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști

Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști

George Lupu
08 sept. 2025, 17:45
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști
Sursă foto: Pixabay

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a dezvăluit sâmbătă un pachet de reduceri de impozite în valoare de 1,6 miliarde de euro (1,87 miliarde de dolari), care include o serie de reduceri care afectează aproximativ 4 milioane de cetățeni. El a anunțat pachetul într-un discurs principal la Târgul Internațional de la Salonic.

Cuprins

  • De ce vrea Grecia să reducă impozitele
  • Cum vor fi impozitați tenerii

De ce vrea Grecia să reducă impozitele

Șeful guvernului Greciei prezintă în mod tradițional politicile economice pentru anul următor la târg, în fiecare septembrie, lăudând în același timp realizările acestora.

În discursul de anul trecut, Mitsotakis declarase: „Nu am venit cu o pungă plină de cadouri”.

Discursul din acest an s-a concentrat în principal pe cadouri menite să stimuleze cât mai multe venituri posibil. Mitsotakis însuși a estimat beneficiarii – clasa de mijloc, tinerii, familiile numeroase, pensionarii și alții – la aproximativ 4 milioane, potrivit apnews.

Pachetul de reduceri de impozite a fost limitat de constrângerile de cheltuieli impuse de UE, dar finanțat de venituri fiscale mai bune decât se aștepta și de un excedent bugetar primar, care exclude serviciul datoriei.

Reducerile de impozite vor fi incluse în bugetul național pe 2026, care va fi votat de Parlament în decembrie.

Cu excepția celei mai mici rate de impozitare, de 9%, și a ratei maxime de 44%, toate celelalte rate de impozitare vor fi reduse cu 2 puncte procentuale – mai mult pentru familii, în special pentru cele cu trei sau mai mulți copii. O nouă cotă de 39% va fi impusă pentru venituri între 40-60.000 de euro (46.800 – 70.200 de dolari) care plătesc acum rata maximă.

Cum vor fi impozitați tenerii

Tinerii sub 25 de ani care câștigă sub 20.000 de euro (23.400 de dolari) pe an nu vor plăti impozit, iar cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani vor plăti un impozit mult redus. Persoanele care obțin venituri din chirii vor plăti, de asemenea, semnificativ mai puțin, deși Mitsotakis a menționat că veniturile pe care le declară din această sursă sunt aproape absurd de mici. Locuitorii insulelor mici – cu o populație sub 20.000 de locuitori – vor plăti cu 30% mai puțin la taxa pe valoarea adăugată, în timp ce locuitorii satelor vor vedea impozitele pe proprietate mult reduse în următorii doi ani.

De asemenea, se vor lua măsuri pentru a reduce deficitul de locuințe, parțial prin construirea de apartamente pe foste baze militare.

Salariații și pensionarii ar trebui să vadă aceste schimbări reflectate în fluturașii lor de salariu din ianuarie 2026.

Scopul reducerilor de impozite este dublu: creșterea veniturilor disponibile pe fondul inflației persistente, în special la alimente, și, prin favorizarea familiilor, rezolvarea problemei demografice grave a țării. La 1,4 copii pe femeie, rata natalității este cu mult sub nivelul de înlocuire de 2,1. În acest ritm, populația va scădea de la 10,2 milioane în prezent la mult sub 8 milioane până în 2050. În 2021, vârsta mediană de 44,7 ani a fost a șaptea cea mai mare la nivel global.

Mitsotakis a menționat că Grecia rămâne angajată în stabilitatea fiscală într-o perioadă de turbulențe globale, în care „războaiele tarifare zguduie economii întregi”.

