O rețea de contrabandă cu combustibil, destructurată duminică de Unitatea de Combatere a Criminalului Organizat din Grecia, în cooperare cu Centrul de Coordonare Operațională, avea legături cu România, Polonia, Bulgaria și Albania.

Cum era introdusă benzina în Grecia

Douăzeci și două de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider, un bărbat în vârstă de 39 de ani, identificat drept T.S., care are același nume de familie cu o figură a vieții de noapte ucisă.

De la începutul acestui an, suspecții ar fi importat 1,5 milioane de litri de benzină din România și ar fi introdus ilegal cel puțin 200 de tone de solvenți chimici din Polonia pentru a falsifica combustibilul fără a plăti taxe vamale.

Operațiunea a aprovizionat cel puțin 10 benzinării din Attica de Vest, Ano Liosia, Agioi Anargyroi, Kamatero și regiuni precum Lakonia, Monemvasia și Arta.

Ancheta a descoperit un software specializat numit „solitaire”, care semăna cu un solitaire de calculator, dar permitea pompelor să fure 25% din combustibil prin combinații de tastatură, potrivit .

Declarații vamale false

Un proprietar de benzinărie fusese anterior acuzat de uciderea jurnalistului Giorgos Karaivaz înainte de a fi achitat.

Rețeaua a folosit declarații vamale false, susținând că combustibilul a tranzitat prin Grecia către Albania, în timp ce era descărcat în secret în rezervoare subterane.

Poliția a confiscat peste 800.000 de euro și a descoperit spălare de bani prin benzinării și cafenele.