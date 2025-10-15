Grecia, una dintre destinațiile preferate ale românilor, se scumpește. Mai multe insule populare vor să introducă taxe pentru turiști, după ce au fost de numărul vizitatorilor.

Ce s-a întâmplat

vor ca vizitatorii să plătească o taxă similară cu cea pe care pasagerii de pe vasele de croazieră o plătesc la debarcare, conform Click.

Uniunea Regională a Municipiilor din Marea Egee de Sud a decis în unanimitate să solicite legi care vor permite autorităților locale să impună astfel de taxe.

De ce vor să introducă taxe

Grecia a fost copleșită de numărul mare de turiști. Aceștia nu plătesc taxă hotelieră pentru cazare. Mai mult, mulți dintre vizitatori nu rămân peste noapte în stațiuni și nu plătesc taxă tranzitorie.

Toate aceste lucruri îngreunează infrastructura locală. Aceasta trebuie să asigure apă și electricitate unui număr mare de oameni, ceea ce crește cheltuielile muncipalităților. Acum se caută soluții.

Cum a pornit inițiativa

Solicitarea a fost făcută inițial de către primarul din Symi. Ulterior, iar a primit sprijinul întregii regiuni. Inițiativa le surâde și diverselor destinații din insulele ionice.

Anul acesta, în insulele Mykonos și Santorini a fost introdusă deja o taxă de 20 de euro, aplicată pasagerilor navelor de croazieră.

Mai mult, încă din anul 2019, Santorini a impus o limită zilnică de 8.000 de turiști de pe vasele de croazieră pentru a reduce aglomerația. Acum, taxe similare ar urma să fie aplicate și în alte insule din Grecia.

Ce vacanțe preferă românii

În ultima perioadă, românii s-au îndreptat spre vacanțele exotice. Aceștia au ales ca destinație: Thailanda, Malaysia, Singapore, Indonezia, India, Arabia Saudită și Coreea de Sud.

Conform specialiștilor, românii sunt acum atrași de:

Explorarea tradițiilor locale

Descoperirea culturii autentice

Experiențe gastronomice unice

Cu toate acestea, în Europa, cele mai căutate destinații de vacanță rămân Italia, Franța, Spania, Turcia și Grecia, conform Agerpres.