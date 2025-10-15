B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Grecia se scumpește pentru turiști. Iată ce taxe doresc să introducă mai multe insule populare

Grecia se scumpește pentru turiști. Iată ce taxe doresc să introducă mai multe insule populare

Selen Osmanoglu
15 oct. 2025, 12:59
Grecia se scumpește pentru turiști. Iată ce taxe doresc să introducă mai multe insule populare
Sursa foto: shutterstock.com
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. De ce vor să introducă taxe
  3. Cum a pornit inițiativa
  4. Ce vacanțe preferă românii

Grecia, una dintre destinațiile preferate ale românilor, se scumpește. Mai multe insule populare vor să introducă taxe pentru turiști, după ce au fost copleșite de numărul vizitatorilor.

Ce s-a întâmplat

Mai multe insule din Grecia vor ca vizitatorii să plătească o taxă similară cu cea pe care pasagerii de pe vasele de croazieră o plătesc la debarcare, conform Click.

Uniunea Regională a Municipiilor din Marea Egee de Sud a decis în unanimitate să solicite legi care vor permite autorităților locale să impună astfel de taxe.

De ce vor să introducă taxe

Grecia a fost copleșită de numărul mare de turiști. Aceștia nu plătesc taxă hotelieră pentru cazare. Mai mult, mulți dintre vizitatori nu rămân peste noapte în stațiuni și nu plătesc taxă tranzitorie.

Toate aceste lucruri îngreunează infrastructura locală. Aceasta trebuie să asigure apă și electricitate unui număr mare de oameni, ceea ce crește cheltuielile muncipalităților. Acum se caută soluții.

Cum a pornit inițiativa

Solicitarea a fost făcută inițial de către primarul din Symi. Ulterior, iar a primit sprijinul întregii regiuni. Inițiativa le surâde și diverselor destinații din insulele ionice.

Anul acesta, în insulele Mykonos și Santorini a fost introdusă deja o taxă de 20 de euro, aplicată pasagerilor navelor de croazieră.

Mai mult, încă din anul 2019, Santorini a impus o limită zilnică de 8.000 de turiști de pe vasele de croazieră pentru a reduce aglomerația. Acum, taxe similare ar urma să fie aplicate și în alte insule din Grecia.

Ce vacanțe preferă românii

În ultima perioadă, românii s-au îndreptat spre vacanțele exotice. Aceștia au ales ca destinație: Thailanda, Malaysia, Singapore, Indonezia, India, Arabia Saudită și Coreea de Sud.

Conform specialiștilor, românii sunt acum atrași de:

  • Explorarea tradițiilor locale
  • Descoperirea culturii autentice
  • Experiențe gastronomice unice

Cu toate acestea, în Europa, cele mai căutate destinații de vacanță rămân Italia, Franța, Spania, Turcia și Grecia, conform Agerpres.

Tags:
Citește și...
NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte
Externe
NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte
Autoritățile ungare au depistat prima vulpe cu rabie din acest an. Exemplarul, pus pe seama României și Ucrainei
Externe
Autoritățile ungare au depistat prima vulpe cu rabie din acest an. Exemplarul, pus pe seama României și Ucrainei
Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
Externe
Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Externe
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
Externe
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
Donald Trump și Volodomir Zelenski se vor întâlni vineri la Washington
Externe
Donald Trump și Volodomir Zelenski se vor întâlni vineri la Washington
Tragedie în Venezuela. Cel puțin 14 persoane au încetat din viață după ce mina în care lucrau a fost inundată
Externe
Tragedie în Venezuela. Cel puțin 14 persoane au încetat din viață după ce mina în care lucrau a fost inundată
Prima țară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Angajații din mai multe sectoare amenință cu proteste
Externe
Prima țară din UE care introduce ziua de muncă de 13 ore. Angajații din mai multe sectoare amenință cu proteste
Ziua de opt ore ar putea fi istorie într-o țară din UE: „Legalizarea exploatării excesive”, avertizează sindicatele
Externe
Ziua de opt ore ar putea fi istorie într-o țară din UE: „Legalizarea exploatării excesive”, avertizează sindicatele
Zeci de protestatari au fost arestați la Bruxelles după ciocnirile cu poliția. Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul belgian scot oamenii în stradă
Externe
Zeci de protestatari au fost arestați la Bruxelles după ciocnirile cu poliția. Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul belgian scot oamenii în stradă
Ultima oră
13:20 - Penitenciarul Târgu Jiu, în centrul unui scandal informatic. Cum a fost descoperit incidentul
13:04 - Lovitură uriașă pentru Pepco. Zeci de magazine se închid, sute de angajați rămân fără loc de muncă
13:03 - Întâmplarea care a marcat-o pe Mara Bănică. Ce i s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, la pelerinajul Sfintei Parascheva
13:00 - De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două
12:36 - CNA propune educația media ca pilon strategic în apărarea țării. Ce măsuri vizează protejarea democrației
12:34 - Oprah Winfrey vine în România! Regina televiziunii americane, invitată la cel mai mare summit de business din Europa de Est
12:23 - Cât costă să organizezi o nuntă în România. Mirii ajung să scoată din buzunar zeci de mii de euro pentru marele lor eveniment
12:20 - Rogobete: Serviciile medicale de prevenție, gratuite pentru toate persoanele care au peste 18 ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate
12:02 - NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte
11:59 - Procurorul-șef EPPO, atac dur la adresa autorităților române: „Vă promit eu că o să ajungem în portul Constanța”