Grecia se află în mijlocul unei controverse majore privind legislația muncii. Parlamentul urmează să voteze miercuri o lege ce ar permite ziua de lucru de 13 ore pentru angajații din sectorul privat. Sindicatele și opoziția avertizează că măsura ar putea afecta viața familială și socială a muncitorilor.

Ce presupune noua lege a muncii în Grecia

Proiectul de lege prevede că angajații din industrie, comerț, agricultură și servicii pot lucra după un program de șase zile. „«Programul de lucru flexibil» înseamnă în practică «abolirea zilei de lucru de opt ore», distrugerea oricărui concept de viață familială și socială și legalizarea exploatării excesive”, a declarat sindicatul ADEDY. Angajații pot lucra până la 13 ore pe zi, maxim 37,5 zile pe an. Limita săptămânală este de 48 de ore, pe baza unei medii de patru luni, potrivit .

Măsura a fost introdusă pentru a răspunde deficitului de lucrători calificați și îmbătrânirii populației. De la preluarea puterii în 2019, guvernul a transformat piața muncii într-una dintre cele mai flexibile din Europa. Orele suplimentare vor fi plătite cu un bonus de 40%. Legea permite, de asemenea, împărțirea concediului anual în mai multe părți, contracte de două zile și angajări rapide prin aplicații digitale.

Care este contextul economic și social al Greciei

rămân printre cele mai mici din Uniunea Europeană, iar mulți greci au două locuri de muncă pentru a acoperi costul vieții. Țara se află pe penultimul loc în UE privind puterea de cumpărare. Aproape jumătate din gospodării nu își pot permite produsele de bază, conform unui raport al Comitetului European pentru Drepturi Sociale.

Grecia a fost cuprinsă marți de o grevă generală, a doua din această lună, paralizând transporturile și serviciile publice. Sindicatele susțin că angajatorii dețin avantaj în negocierea orelor suplimentare, mai ales într-o țară cu tradiție redusă a inspecțiilor la locul de muncă. Protestele au fost programate pentru a solicita retragerea noii legislații, relatează Digi24.

Unul din cinci greci mai mult de 45 de ore pe săptămână, cea mai mare rată din UE. Conform OCDE, Grecia s-a clasat pe locul cinci la nivel mondial în 2023 privind numărul de ore lucrate anual. Țara este devansată doar de Columbia, Mexic, Costa Rica și Chile. Noua lege ar putea modifica și mai mult dinamica pieței muncii și condițiile angajaților din sectorul privat.