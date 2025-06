Greta Thunberg, expulzată din Israel. Activiştii de pe nava Madleen sunt transferaţi la aeroport

Activiştii pro-palestinieni, între care și , care au încercat să ajungă în Fâșia Gaza la bordul navei Madleen au fost transferaţi la aeroport pentru a fi repatriaţi. Autoritățile israeliene au anunțat că cei ce se vor opune vor ajunge în fața instanței.

Nava cu pânze Madleen a fost blocată de autoritățile israeliene în timp ce încerca să ajungă în . Activiștii aflați la bord au fost preluați și transferaţi pe aeroportul din Tel Aviv de unde vor fi îmbarcați pe o cursă aeriană și repatriați. Informația a fost confirmată de Ministerul israelian de Externe, relatează AFP.

„Cei care refuză să semneze documentele de expulzare şi să părăsească vor fi aduşi în faşa unei autorităţi judiciare, în conformitate cu legislaţia israeliană, pentru a autoriza expulzarea lor”, a informat ministerul de Externe de la Tel Aviv, într-un mesaj pe X.

Potrivit sursei citate, la aeroport, activiştii au fost întâmpinați de consulii țărilor lor.

⚡️Israeli media portray them as happy and show Israel helping them in Video 1, but that’s not true.

⚡️ Did Israel really force the Madleen Freedom Flotilla activists to throw their phones into the water before kidnapping them?!

⚡️ In her latest tweet, Rima Hassan shows what’s…

— War Intel (@warintel4u)