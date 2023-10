Greta Thunberg a fost reținută de poliție, în Londra (VIDEO)

Celebra activistă pentru mediu, Greta Thunberg, a fost reținută de poliție la Londra marți, în ceea ce pare a fi un alt episod din seria confruntărilor sale cu forțele de ordine, pe fondul luptei sale pentru acțiune climatică, potrivit , citat de .

Greta Thunberg, care a devenit un simbol al tinerilor activiști pentru mediu la nivel global, a fost reținută de poliție, iar evenimentul a fost capturat pe video, imaginile devenind virale pe rețelele de socializare. În înregistrări, poate fi văzută purtând un ecuson cu inscripția „Oily Money Out,” în timp ce rămâne calmă în fața a doi polițiști care îi adresează cuvinte.

🇬🇧 : Greta Thunberg

has just been arrested protesting in London

— Attentive Media (@AttentiveCEE)