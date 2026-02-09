Grevă feroviară în Spania, după a din luna ianuarie. acuză problemele de siguranță în traficul de pe căile ferate.

Grevă feroviară de trei zile în Spania

Circulaţia trenurilor în este perturbată, începând cu ziua de luni, 9 februarie, în condiţiile în care mecanicii de locomotivă au început o grevă feroviară. Protestul este programat să dureze trei zile. Mecanicii acuză starea precară a siguranței feroviare, după cele două accidente din luna ianuarie, transmite Bloomberg.

Oprirea lucrului a fost decisă de principalul sindicat al mecanicilor de locomotivă, Semaf. Protestul vine după ce 46 de persoane au murit când un tren de mare viteză a deraiat în Andaluzia. Un alt accident feroviar s-a produs două zile mai târziu, provocând moartea unei persoane, în Catalonia.

Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, a discutat cu sindicatele, în weekend, într-o încercare de a opri această grevă, însă nu a avut succes. Sindicaliștii avertizează că declinul siguranței transportului feroviar nu poate fi acceptat. Este nevoie de măsuri concrete pentru remedierea situației, iar administrația nu pare interesată să le adopte.

„Acest declin continuu al siguranţei feroviare este inacceptabil”, a transmis Semaf într-un comunicat de presă.

Protestele pun în pericol circulația trenurilor

Această grevă feroviară este de natură să pună probleme pentru circulația haotică a trenurilor din Spania, din ultimele săptămâni. Trenurile de navetiști au înregistrat în mod frecvent întârzieri în Barcelona şi în regiunea înconjurătoare Catalonia. Unele curse au fost chiar suspendate după accidentul feroviar din 20 ianuarie

Administratorii căilor ferat spaniole au luat această decizie în condițiile în care se lucrează la inspecția liniilor și reparația acestora. De asemenea, a fost afectat şi transportul feroviar de marfă către Franţa şi către porturile Barcelona şi Valencia.

Trenurile spaniole transportă, în medie, în jur de 1,4 milioane de pasageri zilnic. Sunt aproximativ 5.000 de curse feroviare ce fac legătura între anumite localități. Ţara are peste 3.000 km de căi ferate de mare viteză, ceea ce o face a doua cea mai mare reţea din lume, potrivit administratorului de infrastructură feroviară Adif.

Greva feroviară afectează circulația trenurilor de mare viteză

Circulaţia trenurilor de mare viteză a avut de suferit după accidentul din 18 ianuarie din Andaluzia. Viteza de circulație a trenurilor de pasageri a fost redusă, iar acest lucru a dus la creșterea timpilor de călătorie. Acum, trenurile sunt obligate să meargă mai încet când mecanicii raportează probleme de siguranţă feroviară care trebuie verificate.

Criza din transportul feroviar a pus presiune politică asupra guvernului prim-ministrului Pedro Sanchez. Această grevă feroviară afectează susținerea poltiică de care bucură guvernul în Catalonia. Provincia reprezintă una dintre principalele circumscripţii electorale ale premierului Sanchez.

Trenurile de navetişti din Spania sunt operate de compania de stat , principalul operator de căi ferate de mare viteză. Adif, o altă companie de stat, este responsabilă de infrastructura feroviară.

Compania Ouigo, controlată de statul francez, şi Iryo, deţinută de statul italian, oferă, de asemenea, servicii de trenuri de mare viteză în Spania.