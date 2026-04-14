Greva piloților Lufthansa continuă și marți în Germania, cu sute de zboruri anulate pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen. Conflictul vizează atât salariile, cât și pensiile.

Este haos pe aeroporturile din Germania, după ce piloții Lufthansa au intrat în a doua zi de grevă. Protestul, generat de nemulțumiri legate de salarii și pensii, a dus marți la anularea a sute de zboruri și a afectat zeci de mii de pasageri.

Greva piloților continuă: Câte zboruri au fost anulate din cauza grevei

Impactul grevei este major, mai ales pe marile aeroporturi. Peste 1.100 de decolări și aterizări au fost anulate pe aeroportul din Aeroportul Frankfurt, principalul hub al companiei, potrivit .

De asemenea, alte aproximativ 710 zboruri au fost anulate pe aeroportul din Aeroportul Munchen, amplificând perturbările din traficul aerian.

Cine participă la grevă

Acțiunea de protest a fost declanșată de piloții din divizia principală , dar și de cei din cadrul Lufthansa Cargo și Lufthansa CityLine. În schimb, piloții de la Eurowings sunt așteptați să își reia activitatea. Greva este organizată de sindicatul VC, care negociază în numele angajaților.

Principalele revendicări vizează creșterile salariale, dar și condițiile privind pensiile. De asemenea, există nemulțumiri legate de nivelul de remunerare la filiala regională CityLine.

Conflictul de muncă ar putea escalada. Însoțitoarele de bord de la Lufthansa sunt așteptate să intre în grevă în zilele următoare, ceea ce ar marca al cincilea val de proteste din acest an în cadrul grupului.

Cum a reacționat conducerea companiei

Directorul de resurse umane al companiei, Michael Niggemann, a transmis un avertisment către sindicate, subliniind impactul negativ al protestelor.

Acesta a declarat că fiecare zi de grevă slăbește compania aeriană și afectează stabilitatea operațiunilor.

Grupul Lufthansa este cel mai mare operator aerian din Europa și include, pe lângă compania principală, și alte branduri importante precum Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Eurowings și Brussels Airlines.