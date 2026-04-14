Hipopotamii lui Escobar vor fi uciși. Guvernul columbian avertizează asupra riscurilor asupra ecosistemelor

Iulia Petcu
14 apr. 2026, 17:12
După moartea lui Escobar din 1993, hipopotami importați de lordul drogurilor s-au înmulțit peste măsură iar guvernul a eșuat în repetate rânduri în încercările de a ține sub control numărul animalelor, sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. De ce vrea statul să reducă populația de hipopotami
  2. Cât de mare a devenit fenomenul
  3. Cum au reacționat activiștii și localnicii
  4. De ce au eșuat celelalte variante

Guvernul columbian a aprobat un plan care vizează eliminarea unui număr mare de hipopotami ajunși simbol neașteptat al regiunii Hacienda Nápoles. Animalele provin din exemplarele aduse cândva de Pablo Escobar și au devenit între timp o problemă ecologică majoră.

De ce vrea statul să reducă populația de hipopotami

Autoritățile spun că numărul animalelor a crescut accelerat și scapă deja de sub control. Ministrul Mediului, Irene Vélez, a anunțat că până la 80 de exemplare ar putea fi ucise.

Oficialul susține că alte variante au fost analizate, însă costurile mari și eficiența redusă au blocat aplicarea lor. „Dacă nu facem acest lucru, nu vom putea controla populația. Trebuie să luăm această măsură pentru a ne proteja ecosistemele”, a spus ministrul, potrivit The Guardian.

Hipopotamii din Columbia provin din patru animale aduse în anii 1980 pentru grădina zoologică privată creată de Escobar. După prăbușirea cartelului, exemplarele au rămas în zonă și s-au înmulțit constant.

Cât de mare a devenit fenomenul

Un studiu al Universității Naționale din Colombia estima în 2022 existența a aproximativ 170 de hipopotami în libertate. În ultimii ani, aceștia au fost observați la peste 100 de kilometri de zona inițială.

Specialiștii avertizează că animalele intră frecvent în apropierea fermelor, râurilor și comunităților rurale, unde pot deveni periculoase. În plus, ele concurează speciile locale pentru hrană și teritoriu.

Printre speciile afectate se numără și lamantinii de râu, deja vulnerabili în anumite regiuni. Autoritățile consideră că extinderea populației produce dezechilibre tot mai greu de reparat.

Cum au reacționat activiștii și localnicii

Decizia a stârnit reacții dure din partea organizațiilor pentru protecția animalelor și a unor politicieni. Senatoarea Andrea Padilla a descris planul drept „crud” și a criticat lipsa altor soluții. „Uciderea și masacrele nu vor fi niciodată acceptabile. Sunt animale sănătoase, victime ale neglijenței instituțiilor statului”, a scris aceasta pe platforma X.

Între timp, hipopotamii au devenit și o atracție turistică importantă pentru localnici. În jurul fostei proprietăți Hacienda Nápoles se organizează tururi, iar comercianții vând suveniruri inspirate de aceste animale.

De ce au eșuat celelalte variante

În ultimul deceniu, mai multe administrații au încercat sterilizarea sau capturarea exemplarelor, însă operațiunile au avansat lent. Dimensiunea animalelor și costurile ridicate au făcut intervențiile extrem de dificile.

Experții mai spun că relocarea în Africa nu reprezintă o opțiune realistă, din cauza riscurilor genetice și sanitare, relatează Adevărul. Din acest motiv, statul consideră eliminarea controlată cea mai eficientă variantă disponibilă.

