Guvernul Suediei a anunțat, luni, intenția de a introduce un proiect de lege care prevede reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani, dar numai pentru infracțiuni deosebit de grave. Această măsură ar permite pedepse cu închisoarea pentru minori în anumite cazuri excepționale, anunță AFP, citat de .

Guvernul Suediei a anunțat acest proiect. Cine se opune acestei inițiative și de ce

Mai multe instituții-cheie, printre care poliția, procurorii și responsabilii din , și-au exprimat opoziția față de propunere. Poliția atrage atenția că reducerea vârstei riscă să ducă la implicarea unor copii mult mai mici decât în prezent în rețelele criminale, iar sistemul penitenciar nu este pregătit să gestioneze tineri infractori atât de mici.

Care sunt infracțiunile vizate de această reducere a vârstei răspunderii

Ministrul justiției Gunnar Strommer a explicat că „nu este vorba de o scădere în general a vârstei răspunderii penale”, ci doar pentru „cele mai grave crime, cum ar fi omuciderile, tentativele de omor, atacurile cu explozibil cu circumstanțe agravante, infracțiunile legate de arme și violurile, toate cu circumstanțe agravante.”

De ce consideră Guvernul Suediei urgentă această măsură

Suedia se confruntă de peste un deceniu cu o creștere a violenței organizate, cauzată în special de conflictele între bande rivale și lupta pentru controlul pieței drogurilor.

Rețelele criminale recrutează tot mai frecvent minori sub 15 ani pentru atacuri cu explozibile și arme, profitând de faptul că aceștia nu pot fi închiși. În acest context, guvernul susține că „suntem într-o situație de urgență. Măsurile pe care le luăm trebuie să reflecte gravitatea situației”, a declarat Strommer.

Cum va fi implementată această lege

Reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani va fi introdusă inițial temporar, pentru o perioadă de cinci ani. Proiectul a fost transmis către 126 de autorități și organizații pentru consultare și urmează să fie analizat de Consiliul legislativ suedez înainte de a intra în vigoare, cel mai probabil în această vară.