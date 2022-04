Hackerii Anonymous au publicat datele personale ale soldaților ruși care luptă în Ucraina: „Toți trebuie judecați pentru crime de război”

Anonymous a publicat o listă cu datele personale ale celor 120.000 de soldați ruși trimiși pe frontul din Ucraina. „Ar trebui să fie judecați de un tribunal pentru crime de război”, au transmis hackerii.

Lista publicată duminică de Anonymous include datele personale ale celor 120.000 de soldați ruși care au ajuns în Ucraina în așa-zisa „operațiune militară specială” ordonată de președintele rus Vladimir Putin.

„Toți soldații care au participat la invadarea Ucrainei ar trebui să fie judecați de un tribunal pentru crime de război”, a transmis gruparea de hackeri.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked –

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.

— Anonymous (@YourAnonNews)