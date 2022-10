Hannah Carroll, prezicatoarea vedetelor. Jumătate dintre premonițiile pentru 2022 s-au adeverit. Următoarea Baba Vanga?

Hannah Carroll a devenit cunoscută în mediul online pentru predicțiile sale. În vârstă de 19 ani, tânăra a prezis 11 evenimente majore din 2022.

Se pare că aceasta este comparată cu Baba Vanga, , deoarece amândouă au prezis corect moartea Reginei Elisabeta a II-a.

Hannah Carroll are doar 19 ani și locuiește în Statele Unite ale Americii, mai exact în Massachusetts. Fata pe care le prezintă pe TikTok și care s-au împlinit. Pentru anul 2022 a avut 28 de predicții dintre care jumătate s-au adeverit deja, inclusiv și nașterea copilului Nick Jonas și Priyanka Chopra.

Carroll a explicat că evenimentele importante din 2022 pe care le-a anunţat au venit dintr-un „sentiment instinctiv”.

„Întotdeauna am fost atrasă de cultura pop și celebrități, așa că multe dintre predicțiile mele au fost despre acestea. Este ca o viziune pe care o am despre ceva ce se va întâmpla, un sentiment cu adevărat puternic”, a mărturisit tânăra.

Se spune că Hannah Carroll a prezis cu exactitate despărțirea lui Kim Kardashian și a lui Pete Davidson. Mai mult de atât, tânăra în vârstă de 19 ani a prezis și logodna lui Kendall Jenner și s .

