Cântărețul britanic Harry Styles și actrița Zoe Kravitz au fost surprinși în momente tandre la Londra și Roma, stârnind zvonuri că între ei ar putea exista mai mult decât o prietenie obișnuită.

Cuprins:

Cum au fost văzuți cei doi

Care este legătura dintre Harry și Zoe

Despre cariera lui Harry Styles

Conform , Styles și Kravitz au fost surprinși sărutându-se într-un bar din Soho, la scurt timp după premiera noului film al actriței, „Caught Stealing”, în Leicester Square.

Un martor a declarat: „Harry și Zoe erau ascunși într-un colț la Rita’s și se sărutau ca niște adolescenți. Păreau foarte atrași unul de celălalt și nu le păsa dacă cineva îi vedea sărutându-se”, potrivit sursei citate.

La doar câteva zile, cei doi au fost filmați plimbându-se braț la braț pe străzile din , gesturi care au atras și mai mult atenția fanilor.

Surse apropiate celor doi au afirmat că relația lor este încă la început. „Este foarte devreme, nu există etichete. Se distrează mult împreună”, a spus o a doua sursă.

Zoe Kravitz, fiica muzicianului Lenny Kravitz și a actriței Lisa Bonet, a găsit timp să-l viziteze pe Harry în Italia, după ce a fost la premiera din Paris a aceluiași film.

Deși a fost văzută petrecând într-un bar din Paris cu colegul său de platou Austin Butler, o sursă a subliniat că cei doi sunt „doar prieteni buni”.

Harry Styles, cu o avere estimată la 225 de milioane de lire sterline, lucrează de doi ani la al patrulea său album de studio, după succesul din 2022 al „Harry’s House”.

În același timp, Zoe Kravitz își continuă ascensiunea în cinematografie, având roluri în „X-Men: First Class”, „Mad Max: Fury Road” și „The Batman”.

De asemenea, artista are o carieră muzicală ca solistă a trupei Lolawolf și este cunoscută pentru prietenia sa puternică cu , fosta iubită a lui Harry.