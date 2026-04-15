Hermès a raportat rezultate sub așteptări în primul trimestru. Vânzările au crescut cu 5,6% la cursuri de schimb constante, sub estimările analiștilor. Producătorul celebrei genți Birkin este afectat de perturbările din Orientul Mijlociu. Contextul tensionat lovește, de altfel, întreaga industrie de lux, potrivit BoF.
Orientul Mijlociu a înregistrat o scădere de 5,9% a vânzărilor. În același timp, Franța, puternic dependentă de turiști, a fost afectată de reducerea cheltuielilor vizitatorilor, în special în martie, când s-a consemnat un minus de 2,8%. Impactul se resimte și în Europa, unde, potrivit directorului financiar Eric du Halgouet, magazinele din Italia, Elveția și Marea Britanie au pierdut clienți din Orientul Mijlociu.
Problemele nu sunt izolate. LVMH a semnalat același tip de presiuni. Directorul financiar Cécile Cabanis a precizat că divizia principală, care include Louis Vuitton și Christian Dior Couture, ar fi avut rezultate mai bune în lipsa conflictului. În același context, Kering a dezamăgit prin performanța Gucci.
Nici Asia-Pacific nu oferă sprijin pentru Hermès. Compania a raportat aici o creștere de doar 2,2%, mult sub așteptările de 5,84%, semnalând o răcire a cererii globale pentru lux.
Chiar și într-un climat tensionat, Hermès nu încetinește ritmul investițiilor. Compania a deschis recent cea de-a 25-a fabrică de articole din piele, semn că mizează pe dezvoltare pe termen lung. Strategia sa bazată pe raritate controlată continuă să ofere un avantaj competitiv și o reziliență mai bună decât a altor jucători din industrie. Cu toate acestea, presiunile din piață nu pot fi ignorate.
Acțiunile companiei listate la Paris au pierdut aproximativ 16% de la începutul anului. Chiar și așa, performanța rămâne peste cea a LVMH, ale cărei titluri au scăzut cu circa 25%, semn că întreaga industrie de lux traversează o perioadă dificilă.