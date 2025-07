Hollywood-ul pierde încă o legendă. Michael Madsen a murit la 67 de ani

Michael Madsen, actorul care a dat viață unora dintre cele mai spectaculoase personaje din filmele lui Quentin Tarantino, a fost găsit fără suflare în locuința sa din Malibu, joi dimineața, acesta avea 67 de ani. Potrivit BBC, autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul 911 și l-au găsit pe actor în stare de inconștiență. Decesul a fost declarat la ora 08:25.

Actorul ar fi suferit un stop cardiac

Cunoscut publicului pentru rolul său emblematic din Reservoir Dog, unde a interpretat cu o răceală de neuitat personajul Mr. Blonde, celebru pentru scena brutală în care tăie urechea unui polițist. Madsen și-a lăsat amprenta asupra unei generații întregi de actori. Aparițiile sale din Kill Bill, The Hateful Eight și Once Upon a Time in Hollywood l-au transformat într-un simbol al cinemaului imprevizibil, relatează , citat de către Știrile Pro Tv.

De la polițist la ucigaș plătit, de pe platou în jocuri video

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de patru decenii, Madsen a fost actorul cu chip de „băiat rău” preferat de regizori. A jucat deopotrivă și rolul unor detectivi, șerifi, dar și asasini, traficanți sau gangsteri rătăciți. Personajele sale aveau întotdeauna o doză de vulnerabilitate ascunsă sub o carapace dură.

Vocea sa groasă și prezența scenică au fost căutate și în lumea jocurilor video. Fanii l-au putut recunoaște în jocul Grand Theft Auto III și seria Dishonored, unde a adus aceeași intensitate și carismă.

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste lumea cinematografică. Mulți fani și colegi de breaslă și-au exprimat șocul și tristețea pe rețelele de socializare, amintindu-și de stilul unic al lui Madsen.