Hunter Biden vrea să se bată în cușcă cu fiii lui Donald Trump. Un scenariu neașteptat captează atenția în Statele Unite, chiar înainte de marcarea a 250 de ani de independență. O posibilă confruntare în cușcă între copiii unor figuri politice de top. Informația, relatată de , a stârnit reacții intense, deși șansele ca evenimentul să se concretizeze sunt reduse.

Totul a pornit după ce Hunter Biden, fiul fostului președinte Joe Biden, a lansat o provocare directă către Donald Trump Jr. și Eric Trump.

Cum a apărut ideea confruntării

Potrivit declarațiilor lui Hunter Biden, inițiativa ar fi venit în urma unei discuții cu influencerul Andrew Callaghan, cunoscut pentru conținutul său online.

„I-am spus că o voi face — sunt 100% de acord dacă reușește să organizeze meciul. Și dacă nu reușește, tot voi veni”, a declarat el într-un videoclip distribuit pe contul de Instagram Channel 5 al lui Callaghan.

Până în acest moment, nici Casa Albă, nici organizația familiei nu au oferit un punct de vedere oficial.

Există planuri concrete pentru acest meci?

Deocamdată, nu există informații clare despre organizarea unui astfel de eveniment sau despre o eventuală dată. Contextul este însă unul special: administrația americană pregătește o serie de manifestări dedicate aniversării a 250 de ani de independență.

În acest cadru, Casa Albă are în plan organizarea unui eveniment de tip sportiv, cu luptători profesioniști din Ultimate Fighting Championship, programat pentru 14 iunie.

Ideea unei confruntări spectaculoase între persoane cunoscute nu este nouă. Un exemplu recent este duelul propus în 2023 între Mark Zuckerberg și Elon Musk, care, însă, nu s-a mai concretizat.

Ce spune istoria despre confruntările dintre figuri publice

De-a lungul timpului, politica americană a fost marcată și de episoade violente. Un caz celebru este duelul din 1804 dintre Aaron Burr și Alexander Hamilton, care s-a încheiat tragic, cu moartea lui Hamilton și cu sfârșitul carierei politice a lui Burr.