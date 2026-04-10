Fiul lui Joe Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la o luptă în cușcă: „Sunt 100% de acord”

Ana Maria
10 apr. 2026, 11:05
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP
Cuprins
  1. Hunter Biden vrea să se bată în cușcă cu fiii lui Donald Trump. Cum a apărut ideea confruntării
  2. Există planuri concrete pentru acest meci?
  3. Ce spune istoria despre confruntările dintre figuri publice

Hunter Biden vrea să se bată în cușcă cu fiii lui Donald Trump. Un scenariu neașteptat captează atenția în Statele Unite, chiar înainte de marcarea a 250 de ani de independență. O posibilă confruntare în cușcă între copiii unor figuri politice de top. Informația, relatată de Reuters, a stârnit reacții intense, deși șansele ca evenimentul să se concretizeze sunt reduse.

Totul a pornit după ce Hunter Biden, fiul fostului președinte Joe Biden, a lansat o provocare directă către Donald Trump Jr. și Eric Trump.

Hunter Biden vrea să se bată în cușcă cu fiii lui Donald Trump. Cum a apărut ideea confruntării

Potrivit declarațiilor lui Hunter Biden, inițiativa ar fi venit în urma unei discuții cu influencerul Andrew Callaghan, cunoscut pentru conținutul său online.

„I-am spus că o voi face — sunt 100% de acord dacă reușește să organizeze meciul. Și dacă nu reușește, tot voi veni”, a declarat el într-un videoclip distribuit pe contul de Instagram Channel 5 al lui Callaghan.

Până în acest moment, nici Casa Albă, nici organizația familiei Trump nu au oferit un punct de vedere oficial.

Există planuri concrete pentru acest meci?

Deocamdată, nu există informații clare despre organizarea unui astfel de eveniment sau despre o eventuală dată. Contextul este însă unul special: administrația americană pregătește o serie de manifestări dedicate aniversării a 250 de ani de independență.

În acest cadru, Casa Albă are în plan organizarea unui eveniment de tip sportiv, cu luptători profesioniști din Ultimate Fighting Championship, programat pentru 14 iunie.

Ideea unei confruntări spectaculoase între persoane cunoscute nu este nouă. Un exemplu recent este duelul propus în 2023 între Mark Zuckerberg și Elon Musk, care, însă, nu s-a mai concretizat.

Ce spune istoria despre confruntările dintre figuri publice

De-a lungul timpului, politica americană a fost marcată și de episoade violente. Un caz celebru este duelul din 1804 dintre Aaron Burr și Alexander Hamilton, care s-a încheiat tragic, cu moartea lui Hamilton și cu sfârșitul carierei politice a lui Burr.

Citește și...
Un câine robot cu chipul lui Elon Musk a stârnit reacții pe străzile din San Francisco
Externe
Un câine robot cu chipul lui Elon Musk a stârnit reacții pe străzile din San Francisco
Cutremur în lumea modei: Stefano Gabbana s-a retras din conducerea D&G. Ce se va întâmpla cu brandul de lux
Externe
Cutremur în lumea modei: Stefano Gabbana s-a retras din conducerea D&G. Ce se va întâmpla cu brandul de lux
Cât a ajuns să câștige un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: “Cei apropiați nu pot să creadă”
Externe
Cât a ajuns să câștige un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: “Cei apropiați nu pot să creadă”
Mulțimea a scandat „Rușilor, plecați acasă” la un miting electoral al lui Orban. Ce rol joacă opoziția
Externe
Mulțimea a scandat „Rușilor, plecați acasă” la un miting electoral al lui Orban. Ce rol joacă opoziția
Însoțitorii de bord de la Lufthansa intră în grevă! Sute de zboruri anulate și vacanțe de Paște date peste cap
Externe
Însoțitorii de bord de la Lufthansa intră în grevă! Sute de zboruri anulate și vacanțe de Paște date peste cap
Putin a anunțat un armistițiu în Ucraina, pe durata Paștelui. Condițiile impuse pentru încetarea focului. Cum a reacționat Zelenski
Externe
Putin a anunțat un armistițiu în Ucraina, pe durata Paștelui. Condițiile impuse pentru încetarea focului. Cum a reacționat Zelenski
Marco Rubio a sunat-o pe Oana Țoiu. Ce i-a transmis cu privire la operațiunea militară a SUA din Iran
Externe
Marco Rubio a sunat-o pe Oana Țoiu. Ce i-a transmis cu privire la operațiunea militară a SUA din Iran
Actorul care l-a jucat pe Iisus, la un pas de moarte pe platou de filmare: „Nimeni nu mă mai poate vedea altfel”
Externe
Actorul care l-a jucat pe Iisus, la un pas de moarte pe platou de filmare: „Nimeni nu mă mai poate vedea altfel”
Putin anunță încetarea focului de Paște în Ucraina. Ce presupune armistițiul anunțat de Kremlin
Externe
Putin anunță încetarea focului de Paște în Ucraina. Ce presupune armistițiul anunțat de Kremlin
„Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”: Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey (VIDEO)
Externe
„Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”: Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey (VIDEO)
