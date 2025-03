Ilie Bolojan, întâmpinat de Macron la summitul de la Paris. „România nu trimite trupe în Ucraina”

Președintele interimar al României, primit, joi, de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, pentru a participa la Reuiunea șefilor de stat și guvern ai Coaliției privind securitate în Ucraina.

România nu va trimite trupe în Ucraina

de președintele francez Emmanuel Macron la care participă șefi de stat și guvern din mai multe țări care vor să sprijine Ucraina. Ilie Bolojan a ajuns la Paris, fiind întâmpinat de Emmanuel Macron, conform

Înainte de întâlnire, Ilie Bolojan a spus încă o data că România nu va trimite trupe în Ucraina.

„România, chiar dacă, așa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuții, atât cele tehnice, care țin de zona militară, pentru că aceste aspecte care țin de planificări, de strategii, și care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere. Și vom participa la aceste discuții, așa am convenit și asta este poziția noastră”, a transmis președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Și Volodimir Zelenski a fost întâmpinat călduros de către Emmanuel Macron. Discuțiile mai ample vor avea loc astăzi și se vor concentra în jurul încetării focului în Marea Neagră.

„Situaţia din Marea Neagră este mai complicată. Moscova încearcă să includă anumite condiţii suplimentare în acord”, a spus Volodimir Zelenski.

Alt subiect discutat la summit

Liderii UE vor mai discuta și despre desfășurarea de trupe de menținere a păcii în Ucraina, idee susținută de Franța și Marea Britanie.

„Pentru noi, nu este vorba de a fi pe linia frontului sau de a ne angaja din prima zi împotriva forţelor ruse, ci de a fi o forţă care să descurajeze Rusia să atace din nou. Nu suntem pe front, nu mergem să luptăm, ci suntem acolo pentru a garanta o pace durabilă”, a continuat președintele Franței.

Macron i-a cerut lui Putin să accepte acordul fără a cere alte condiții, iar Trump recunoaște că președintele rus ar putea trage de timp.

Rusia continuă să atace ținte civile ucrainene și nu a oferit niciun răspuns concret, iar prin acțiunile sale arată că nu își dorește pacea.