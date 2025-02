Ilie Bolojan, reacție după tensiunile dintre Trump și Zelenski: „Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei”

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a reacționat vineri seara, după întâlnirea tensionată dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski în Biroul Oval.

„Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei. Trebuie să fim uniți pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate și pace”, a transmis Bolojan.

Declarația președintelui interimar vine în contextul unui moment fără precedent în relațiile dintre Washington și Kiev. Vineri seara, la Casa Albă, Donald Trump i-a reproșat lui Volodimir Zelenski că este „lipsit de respect” față de Statele Unite și că refuzul său de a negocia cu Rusia ar putea provoca un „război mondial”.

The security of Ukraine is crucial for the security of Europe. We all need to stand together to fight for our values, freedom, and peace.

— Ilie Bolojan (@Bolojan)