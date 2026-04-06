Acasa » Externe » Imaginea Lunii surprinsă de echipajul Artemis II a creat o adevărată polemică. De ce pare satelitul atât de mic

Imaginea Lunii surprinsă de echipajul Artemis II a creat o adevărată polemică. De ce pare satelitul atât de mic

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 19:46
Imaginea Lunii surprinsă de echipajul Artemis II a creat o adevărată polemică. De ce pare satelitul atât de mic
sursă foto: X/ NASA
Cuprins
  1. De ce a stârnit controverse imaginea Lunii surprinsă de echipajul spațial
  2. Ce se va întâmpla când echipajul va ajunge pe orbita satelitului
  3. Cum reaprinde fascinația pentru univers imaginea Lunii

Imaginea Lunii surprinsă de echipajul misiunii Artemis II a devenit rapid virală, însă ridicat și numeroase semne de întrebare în rândul internauților. Fotografia a fost realizată prin fereastra capsulei Orion în a șasea zi a acestei misiuni.

De ce a stârnit controverse imaginea Lunii surprinsă de echipajul spațial

Deși astronauții Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen se află într-un punct extrem de îndepărtat de Pământ, mulți au observat că Luna pare surprinzător de mică în poze. Specialiștii explică faptul că totul este o iluzie optică provocată de obiectivul wide al camerei, care micșorează obiectele de la orizont pentru a cuprinde mai mult din interiorul cabinei.

Oamenii au reacționat imediat pe rețelele sociale, fiind uimiți de ceea ce vedeau în fotografii:

„Pare mai aproape de casa mea”, a glumit cineva sub postarea oficială.

„Credeam că, pe măsură ce se apropie, va părea tot mai mare”, a scris un alt utilizator în secțiunea de comentarii.

„Nu ar trebui să devină mai mare, în loc să pară mai mică decât de pe Pământ?”, s-a întrebat o altă persoană pe rețelele sociale.

Ce se va întâmpla când echipajul va ajunge pe orbita satelitului

Dincolo de dezbaterea despre mărimea Lunii, misiunea intră într-o fază critică în această seară, când capsula va ajunge în spatele satelitului. În acel moment, Luna va bloca complet undele radio, iar astronauții vor pierde contactul cu centrul de control din Houston timp de aproximativ 40 de minute. Este un moment de maximă tensiune, deoarece echipajul va fi complet izolat într-o zonă în care niciun alt om nu a mai ajuns vreodată până acum.

Înainte de a intra în zona de tăcere radio, astronautul Victor Glover a ținut să transmită un mesaj de unitate pentru toți cei care urmăresc misiunea:

„Să ne rugăm, să sperăm și să ne trimitem gânduri pozitive pentru reluarea contactului”, a declarat Victor Glover conform mesajelor transmise de echipaj.

Cum reaprinde fascinația pentru univers imaginea Lunii

Această misiune nu este doar despre teste tehnice, ci despre redeschiderea drumului către un necunoscut. Chiar dacă o simplă fotografie a generat discuții contradictorii din cauza tehnologiei de captare, ea demonstrează interesul uriaș al publicului pentru explorarea spațiului.

Citește și...
Sub tonele de gheață din Antarctica apare un nou continent de mărimea unui stat american. Ce se ascunde dedesubt
Externe
Sub tonele de gheață din Antarctica apare un nou continent de mărimea unui stat american. Ce se ascunde dedesubt
Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, efecte nebănuite. Trafic de butelii în cimitir (GALERIE FOTO)
Externe
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, efecte nebănuite. Trafic de butelii în cimitir (GALERIE FOTO)
Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump
Externe
Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump
Newsweek: Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Externe
Newsweek: Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
Externe
Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
Externe
Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung își cere scuze pentru dronele trimise în Coreea de Nord
Externe
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung își cere scuze pentru dronele trimise în Coreea de Nord
Presiune pentru un acord de pace în Orientul Mijlociu. Trump amenință cu trimiterea forțelor terestre. Negocierile vizează un armistițiu de 45 de zile. Barilul de petrol trece de 110 dolari în Asia
Externe
Presiune pentru un acord de pace în Orientul Mijlociu. Trump amenință cu trimiterea forțelor terestre. Negocierile vizează un armistițiu de 45 de zile. Barilul de petrol trece de 110 dolari în Asia
Ambasadele Iranului din întreaga lume îl ironizează pe Donald Trump. ”Stăpâneşte-te, bătrâne!”
Externe
Ambasadele Iranului din întreaga lume îl ironizează pe Donald Trump. ”Stăpâneşte-te, bătrâne!”
