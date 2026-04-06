Imaginea Lunii surprinsă de echipajul misiunii II a devenit rapid virală, însă ridicat și numeroase semne de întrebare în rândul internauților. Fotografia a fost realizată prin fereastra capsulei în a șasea zi a acestei misiuni.

De ce a stârnit controverse imaginea Lunii surprinsă de echipajul spațial

Deși astronauții Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen se află într-un punct extrem de îndepărtat de Pământ, mulți au observat că Luna pare surprinzător de mică în poze. Specialiștii explică faptul că totul este o iluzie optică provocată de obiectivul wide al camerei, care micșorează obiectele de la orizont pentru a cuprinde mai mult din interiorul cabinei.

Oamenii au reacționat imediat pe rețelele sociale, fiind uimiți de ceea ce vedeau în fotografii:

„Pare mai aproape de casa mea”, a glumit cineva sub postarea oficială.

„Credeam că, pe măsură ce se apropie, va părea tot mai mare”, a scris un alt utilizator în secțiunea de comentarii.

„Nu ar trebui să devină mai mare, în loc să pară mai mică decât de pe Pământ?”, s-a întrebat o altă persoană pe rețelele sociale.

Ce se va întâmpla când echipajul va ajunge pe orbita satelitului

Dincolo de dezbaterea despre mărimea Lunii, misiunea intră într-o fază critică în această seară, când capsula va ajunge în spatele satelitului. În acel moment, Luna va bloca complet undele radio, iar astronauții vor pierde contactul cu centrul de control din Houston timp de aproximativ 40 de minute. Este un moment de maximă tensiune, deoarece echipajul va fi complet izolat într-o zonă în care niciun alt om nu a mai ajuns vreodată până acum.

Înainte de a intra în zona de tăcere radio, astronautul Victor Glover a ținut să transmită un mesaj de unitate pentru toți cei care urmăresc misiunea:

„Să ne rugăm, să sperăm și să ne trimitem gânduri pozitive pentru reluarea contactului”, a declarat Victor Glover conform mesajelor transmise de echipaj.

Sweet dreams, II crew. One last look at the Moon before flight day six and your epic lunar flyby, taking you farther into space than humans have EVER traveled. — NASA (@NASA)

Cum reaprinde fascinația pentru univers imaginea Lunii

Această misiune nu este doar despre teste tehnice, ci despre redeschiderea drumului către un necunoscut. Chiar dacă o simplă fotografie a generat discuții contradictorii din cauza tehnologiei de captare, ea demonstrează interesul uriaș al publicului pentru explorarea spațiului.