Imagini de senzație de pe Stația Spațială Internațională. Astronautul Scott Kelly își sperie un coleg într-un costum de gorilă (VIDEO)

Astronautul Scott Kelly a făcut o glumă de senzație, chiar pe Stația Spațială Internațională, iar imaginile publicate de NASA în 2016 au redevenit unul dintre cele mai vizualizate clipuri din mediul online. Kelly a încercat, la acea vreme, să își sperie colegul, fiind îmbrăcat într-un costum de gorilă.

Prima dată, imaginile au apărut în 2016, dar internauții se pare că le-au descoperit recent, glume devenind iar unul dintre clipurile virale ale momentului.

Kelly a primit un costum de gorilă de la fratele său Mark și s-a îmbrăcat cu el chiar pe Stația Spațială Internațională, doar că a uitat să îl anunț și pe celălalt astronaut, colegul său.

Astronautul s-a îmbrăcat și a început să urmărească un alt membru al echipajului, fără ca inițial să fie observat. Totul a fost filmat la acel moment, iar imaginile au ajuns și în mediul online, intenruții fiind extrem de amuzați de cele văzute, notează Ladbible.com.

Imaginile surprinse în 2016 asu fost redistribuite pe Reddit, acolo unde internauții nu au stat mul pe gânduri și au dat startul glumelor. Scott Kelly a distribuit și el imaginile pe Twitter, în 2016, alături de descrierea:

„Era nevoie de puțin umor pentru a aniversa un an în Spațiu. Există o singură variantă, fie iese fabulos, fie pleci acasă!”, a scris el în mediul online.

Needed a little humor to lighten up a #YearInSpace. Go big, or go home. I think I’ll do both. #SpaceApehttps://t.co/Ift8VdDR4C

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) February 23, 2016