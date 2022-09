Imagini din camerele de tortură din Izium. Mărturia unui ucrainean chinuit de invadatorii ruși (VIDEO, FOTO)

Au apărut primele imagini din camerele de tortură în care soldații ruși . Peste 10 astfel de camere au fost descoperite până acum de forțele ucrainene în Izium și alte orașe din regiunea Harkov pe care . Președintele Volodimir Zelenski a susținut că vinovații vor fi pedepsiți.

Torture rooms created by russian occupants in

Why does somebody still support russia?

I wish they could visit those rooms and spend a night there. — Daria (@CurlyDashun)

Mărturia unui ucrainean torturat de ruși

Maksim Maksimov a povestit pentru The Guardian cum a fost torturat de invadatori. El le-a și arătat jurnaliștilor celula din subsolul secției de poliție din Izium în care a fost chinuit și supus la electroșocuri.

The cages in which Ukrainians were kept in the torture rooms in Kupiansk. — Emiliano Farinella 🇪🇺🇺🇦🏳️‍🌈 (@efarinella)

„M-am prăbușit, iar ei au tras de mine să mă ridic. Aveam o glugă pe cap și nu vedeam nimic. Îmi amorțiseră picioarele. Nu mai auzeam cu urechea stângă. Apoi m-au electrocutat iar și am leșinat. După 40 de minute m-au dus înapoi în celulă”, a povestit Maksimov.

Ucraineanul a fost arestat de ruși în martie. În seara zilei în care a fost torturat, ucrainenii au bombardat zona, rușii s-au ascuns într-o altă cameră, iar el a profitat de moment: a fugit în stradă, și-a luat bicicleta și a plecat.

The more🇺🇦forces liberate territories from🇷🇺invaders,the more new crimes against humanity, committed by russians are revealed. Just like nazis in WWII russians had torture rooms in every Ukrainian town. The scope of tortures is unbelievable. People were also kept there as mascots — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar)

Maksim Maksimov a mai susținut că rușii luau pe oricine suspectau de păreri pro-ucrainene. Mai ales militarii și oficialii din primărie erau vizați. Invadatorii aveau chiar o listă cu nume.

Torture rooms where Russian terrorists tortured and killed Ukrainians. We definitely need new Nuremberg trials for war criminal and all Russian fascists. — Churchill 🇬🇧🇺🇸🇺🇦 (@WarAgainstPutin)

Pe lângă camerele de tortură, la marginea orașului Izium, într-o pădure, au fost găsite peste Victimele au murit în urma torturii și bătăilor aplicate de ruși, din cauza bombardamentelor sau pur și simplu de foame. Procesul de exhumare a acestora abia a început de câteva zile.

Zelenski: Naziștii au torturat, la fel fac și rușii. Vor plăti!

„Peste 10 camere de tortură au fost găsite deja în zonele eliberate din regiunea Harkov, în diverse orașe. Tortura a fost o practică răspândită în teritoriile ocupate.

Asta e ce au făcut naziștii, asta e ce au făcut (rușii).

Vor răspunde în același mod și pe câmpul de luptă, și în instanțe”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul său către națiune de sâmbătă seară.