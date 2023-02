Imagini emoționante: copii salvați în Turcia și Siria, la aproape două zile după ce au fost prinși sub dărâmături (VIDEO)

Agenția arabă a publicat imagini dramatice din timpul operațiunilor de salvare din și . Fiecare secundă este prețioasă pentru supraviețuirea oamenilor prinși printre dărâmături.

Printre scenele cumplite se remarcă și cele ale unor copii blocați în frig, după o zi de la prăbușirea locuințelor, pe care salvatorii încearcă să îi încurajeze să reziste până la eliberarea dintre ruine.

Echipele de salvare au găsit un copil al unor refugiați sirieni sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în orașul Hatay din sudul Turciei.

Muncitorii i-au dat micuțului Muhammad apă dintr-un capac de sticlă înainte de a-l scoate, la 45 de ore după primul cutremur major. Privirea recunoscătoare a copilului nu mai lasă loc altor cuvinte:

O altă filmare este cu un tată apără cu propriul trup copilul când se prăbușește tavanul în timpul celui de-al doilea cutremur, de 7,5 grade pe scara Richter. S-a așezat deasupra lui când bucăți uriașe din tavan se prăbușesc asupra familiei. Imaginile cu ultimele clipe de viață ale victimelor pot afecta emoțional pot fi găsite pe rețelele de socializare.

Mobilizarea oamenilor este impresionantă în numeroase cazuri. Un alt material video a surprins momentul când o familie este dezgropată, după 40 ore, din molozul clărdirilor. Prima victimă salvată este chiar o fetiță iar participanții ovaționează efortul neîntrerupt al salvatorilor:

Norocoasă este și o altă fetiță salvată după ore de groază și frig.

Un alt bebeluș, de doar un an a fost găsit printre dărâmături. Salvatorii susțin că luptă nu doar cu mormanele de moloz dar mai ales cu timpul:

A one-year-old baby was miraculously rescued 53 hours after earthquakes hit southern Türkiye

🕙 2 days went by. No food, no drink

🚼 Toddler is from SE Sanliurfa province

🏚️ Rescued from under 5-story building

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency)