Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul mării

Flavia Codreanu
10 apr. 2026, 16:35
sursă foto: captura YT/ EVNautilus
În Oceanul Pacific a fost făcută o descoperire spectaculoasă. Cercetătorii au identificat pe fundul mării o porțiune ce seamănă izbitor cu un „drum de cărămizi galbene”, identic cu cel din „Vrăjitorul din Oz”.

Cum a fost descoperit drumul în Oceanul Pacific

Echipa de specialiști de pe nava de cercetare Nautilus a identificat această structură neobișnuită în timp ce explora creasta Liliʻuokalani, situată în cadrul Monumentului Național Marin Papahānaumokuākea.

Aceasta este una dintre cele mai mari arii marine protejate din lume, aflată în apropierea Insulelor Hawaii, Deși regiunea este vastă și plină de biodiversitate, oamenii de știință au precizat că mai puțin de 3% din fundul oceanic a fost cartografiat sau observat direct.

Imaginile capturate au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, deoarece structura pare să aibă o precizie geometrică aproape artificială.

„Drumul de cărămizi galbene” este un simbol iconic în cultura populară, asociat cu călătoria personajului Dorothy spre Orașul de Smarald, iar prezența unei astfel de imagini la mii de metri adâncime a aprins imediat imaginația publicului larg.  Mulți s-au întrebat  dacă nu cumva au fost găsite ruinele unei civilizații antice, scrie DCnews.

Care este explicația pentru acest drum

Cercetătorii au explicat că această formațiune este, în realitate, rezultatul unui proces natural de răcire și fragmentare a rocii vulcanice. Mai exact, este vorba despre hyaloclastită, o rocă formată în urma erupțiilor vulcanice, unde lava intră în contact cu apa rece a oceanului.

Faptul că aceste „cărămizi” par așezate perfect se datorează modului în care roca s-a fisurat în unghiuri de aproape 90 de grade sub presiunea enormă și a variațiilor de temperatură.

Cum au reacționat cercetătorii la vederea descoperirii

Cercetătorii, obișnuiți cu peisaje marine monotone, au fost luați prin surprindere de claritatea structurii. Explorarea acestor munți submarini antici este considerată vitală, deoarece, la nivel global, mai puțin de 0,001% din adâncurile oceanice au fost explorate vizual de oameni.

Echipa de pe nava Nautilus a lăsat microfoanele deschise în timpul transmisiunii live, și s-au putut auzi prima reacție a acestora.

„Este drumul spre Atlantis. Drumul de cărămizi galbene? Este bizar… e nebunie!”, au comentat membrii echipei de cercetători.

