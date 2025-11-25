Ciel Dubai Marina este cel mai înalt hotel din lume, cu o înălțime de 377 de metri și tocmai a fost inaugurat în Dubai. Clădirea a fost construită sub forma unui ac de 82 de etaje.

Ciel Dubai Marina, cel mai înalt hotel din lume

Cel mai înalt hotel din lume tocmai a fost deschis în Dubai. Construcția, realizată într-un stil unic, se dorește a fi un care redefinește inovația, luxul și creativitatea la fiecare nivel. Ciel Dubai Marina are o înălțime de 377 de metri și forma unui ac cu 82 de etaje.

„Suntem încântați să întâmpinăm oaspeții la Ciel Dubai Marina, Vignette Collection, un simbol vizionar care redefinește inovația, luxul și creativitatea la fiecare nivel”, a spus Heinrich Morio, directorul general al hotelului.

În clădire au fost amenajate 1.004 camere și apartamente. Camerele au ferestre din podea până în tavan pentru ca oaspeții să se bucure de priveliștea panoramică, potrivit Euronews. Pe acoperiș a fost construită o care permite o vedere menită să taie respirația oricui se încumetă să urce cei 377 de metri.

La etajul 76 se află o piscină în aer liber cu vedere la mare, una dintre cele mai înalte din lume. Iar în clădire a fost amenajată o sală de fitness ultramodernă, deschisă 24 de ore pe zi. Iar în luna februarie urmează să se deschidă și un spa, la etajul 61.

Ce oferă hotelul oaspeților

Pe lângă camerele luxoase și facilitățile de tot felul, în hotelul Ciel Dubai Marina există 8 restaurante, concepute să satisfacă o gamă largă de gusturi ale oaspeților. Astfel, West 13 oferă o experiență mediteraneană cu paste făcute manual, gyros, tacos, mezze și produse de panificație artizanale. East 14 le oferă clienților o aventură asiatică cu bufet, cu ramen preparat la fața locului.

Risen Café & Artisanal Bakery este destinat oaspeților care vor să servească micul dejun și prânzul. De asemenea are și oferte pentru tot timpul zilei.

O experiență deosebită este oferită celor care urcă la etajul 74, unde Tattu Restaurant & Bar conduce oaspeții într-o lume a „mitologiei antice, măiestriei moderne și bucătăriei contemporane chinezești și japoneze”. La etajul 76 se află Tattu Sky Pool, la o înălțime de 310 metri, cu șezlonguri de lux.

La nivelul 81 se află Sky Lounge & Terrace, ce combină muzica, cocktailurile și priveliștile de 360 de grade.

Ce spun arhitecții care au proiectat Ciel Dubai Marina

Hotelul Ciel Dubai Marina a fost proiectat de o echipă de arhitecți din cadrul companiei NORR Group. Toate camerele oferă vederi panoramice asupra orizontului Dubaiului, Golfului Arab și asupra insulei Palm Jumeirah. Aceasta din umră este insula artificială în formă de palmier situată în Golful Persic.

Clădirea a fost proiectată și construită în forma unui ac. Iar arhitecții spun că designul rezolvă „multe provocări complexe, printre care eficiența resurselor și durabilitatea”.

„Ciel este un proiect ambițios și dispune de grădini închise, dispuse vertical una peste alta, pe întreaga înălțime a turnului. Încă din faza incipientă a proiectării, simulările de curgere și modelele din tunelul aerodinamic au avut o influență majoră asupra structurii și formei turnului”, a transmis biroul de arhitectură pe site-ul său web.

Dubai, o destinație globală pentru turiști

Dubai este asaltat de care vin din toată lumea. Iar investițiile străine în turism au depășit 1,7 miliarde de dolari în anul 2024. Orașul a primit, conform statisticilor de anul trecut, 18,7 milioane de oaspeți internaționali. A fost mai mult cu 9 procente decât în anul 2023.

În acest context, Ciel Dubai Marina are un loc bine stabilit. Heinrich Morio, directorul general, a subliniat că hotelul subliniază statutul Dubaiului ca destinație globală pentru turism și afaceri. Locația oferă „o experiență la fel de sublimă pe cât de memorabilă”.