Încă un expert român infirmă poziția Kievului. Col. (r) Ion Petrescu: Constituie o exagerare, sigur că și-ar dori ca NATO să intre în luptă. Ne facem datoria de străjeri la granița democrației transatlantice (VIDEO)

Col. (r) Ion Petrescu s-a alăturat experților români care infirmă poziția Ucrainei privind o presupusă trecere a rachetelor rusești prin spațiul aerian al României. „Constituie o exagerare”, a subliniat analistul militar, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Anterior, în aceeași emisiune, gl. (r) Virgil Bălăceanu explicase la rândul său de ce „ ” că s-ar fi întâmplat într-adevăr un asemenea incident. Presupusul eveniment și de Ministerul Apărării Naționale.

Ion Petrescu, pe B1 TV: „Să fim prudenți, este un război al nervilor”

Întrebat despre decizia Kremlinului de a refuza să comenteze trecerea rachetelor prin spațiul aerian al Republicii Moldova, colonelul român în rezervă a explicat: „E vorba de «maskirovka» – e un cuvânt în limba rusă care arată capacitatea de a înșela adversarul”.

„Iar ceea ce a declarat Ucraina că au fost două rachete care au trecut și pe teritoriul Republicii Moldova, și al României constituie o exagerare. Sigur că Ucraina și-ar dori ca NATO să intre în luptă, prin implicarea unei țări, de data aceasta România, dar e o implicare ipotetică, nedovedită și dezmințită de autoritățile competente de la București”, a continuat el.

„Eu am măsura cuvintelor mele. Afirmația vine după ce am citit Ukrainska Pravda și acolo este reprodusă declarația sau precizarea șefului Statului major al armatei ucrainene, unde într-adevăr e vorba de două rachete, și am citit și ce a spus președintele Zelenski. Să fim prudenți, este un război al nervilor, la unii nervii cedează și atunci cer un ajutor mai mare, făcând anumite afirmații”.

„România e parte a NATO și hotărârile privind ce se întâmplă la est de NATO se iau la Bruxelles și la Comandamentul Forțelor Aliate de la Mons. În ce ne privește, ne facem datoria de străjeri la această graniță a democrației transatlantice”, a mai spus analistul militar.