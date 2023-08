Incendiile fac prăpăd în paradisul lumii / Oamenii din Hawaii se aruncă în ocean pentru a scăpa de flăcări (VIDEO)

Locuitorii unui oraș din paradisul lumii, Hawaii, au fost nevoiți să se arunce în ocean pentru a scăpa de incendiile care fac prăpăd. Mai multe părți din Maui au fost cuprinse de flăcări, conform .

Incendiile de vegetație au provocat întreruperi de energie electrică într-un oraș din Hawaii.

Incendiul din Lahaina este unul dintre cele șapte incendii de vegetație care au izbucnit în Hawaii.

Zeci de case și afaceri au fost mistuite de incendiile de vegetație din orașul cu aproximativ 13.000 de locuitori, în partea de vest a insulei Maui.

12 persoane au fost salvate după ce s-au aruncat în ocean pentru a scăpa de incendiile de vegetație, conform Pazei de Coastă.

„O mulțime de oameni și-au pierdut pur și simplu locurile de muncă, deoarece multe afaceri au ars. O mulțime de oameni și-au pierdut casele… acest lucru va fi devastator pentru Maui”, au spus locuitorii, conform sursei citate.

„Tot ceea ce am cunoscut vreodată a dispărut. Biserica noastră, școlile noastre, fiecare amintire pe care o aveam în această gospodărie. Totul a dispărut cât ai clipi din ochi”, a mai spus unul dintre locuitorii insulei Maui.

Incendiile de vegetație din Lahaina au fost alimentate de vânturile puternice ale uraganului Dora, produs la sute de kilometri în larg. Un alt factor care a dus la răspândirea rapidă a incendiilor este umiditatea scăzută, conform biroului din Honolulu al Serviciului Național de Meteorologie.

Autoritățile locale au emis un ordin de evacuare și au luat decizia de a închide școlile. Au fost amenajate mai multe adăposturi pentru locuitorii care au fost nevoiți să părăsească locuințele din cauza incendiilor.

This is what it looked like earlier on Maui. If you’ve been to my hometown of Lahaina…I fear it is no longer. I dread what it will look like in the morning. An apocalyptic scene is unfolding due to the fires raging across my island. Please pray for us.

— HawaiiDelilah™ 🟦 (@HawaiiDelilah)