Incendiu devastator în Hong Kong. Cinci zgârie-nori, în flăcări. Mai mulți morți și răniți (VIDEO)

Incendiu devastator în Hong Kong. Cinci zgârie-nori, în flăcări. Mai mulți morți și răniți (VIDEO)

Adrian A
26 nov. 2025, 12:42
Incendiu devastator în Hong Kong. Cinci zgârie-nori, în flăcări. Mai mulți morți și răniți (VIDEO)
Sursă foto: ABC News
Cuprins
  1. Complex rezidențial din Hong Kong înghițit de flăcări
  2. De la ce a izbucnit incendiul

Un incendiu de proporții a cuprins mai multe turnuri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit.

Complex rezidențial din Hong Kong înghițit de flăcări

Incendiul a cuprins un complex rezidențial din districtul Tai Po aflat în nordul Kong Kongului. Mai mulți oameni au rămas blocați în interior și două persoane au suferit arsuri grave. Printre răniți se află și pompieri care au participat la stingerea flăcărilor. Patru oameni au fost găsiți fără viață, iar bilanțul este așteptat să crească.

În imaginile difuzate de agențiile de presă din străinătate se observă nori uriași de fum, în vreme ce serviciile de urgență intervin cu macarale și tunuri cu apă. Din cauza încendiului, o autostradă a fost închisă și liniile de transport au fost deviate.

Inițial, incendiul a fost clasificat ca alarmă de gradul 1, dar a fost rapid ridicat la rangul 4, adică al doilea cel mai grav nivel de intesitate a incendiului.

Wang Fuk Court este un complex rezidențial format din opt blocuri, cu aproape 2.000 de apartamente, în care locuiesc în jur de 5.000 de oameni.

De la ce a izbucnit incendiul

Se crede că incendiul s-a răspândit prin schelele de bambus de la exteriorul clădirilor. Bambusul este utilizat pe scară largă ca material rezistent și relativ ieftin pentru schele în tot orașul. Hong Kong este unul dintre ultimele locuri din lume unde bambusul este încă utilizat pe scară largă pentru schele în construcții.

