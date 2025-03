Incendiu devastator într-un club din Macedonia de Nord: Cel puțin 50 de morți în timpul unui concert, provocat de dispozitive pirotehnice (VIDEO)

Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața într-un incendiu devastator care a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o discotecă din Macedonia de Nord.

Potrivit agenției de presă oficiale MIA, care citează Ministerul de Interne, tragedia a avut loc în timpul unui eveniment, iar focul a fost declanșat de utilizarea unor dispozitive pirotehnice, notează .

„Cel puțin 50 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o discotecă din orașul Kocani, situat în estul Macedoniei de Nord, la aproximativ 100 de kilometri est de capitala Skopje.

Aproape 1.500 de persoane se aflau în clubul „Pulse” în timpul unui concert susținut de formația de hip-hop DNK, extrem de populară în țară”, a anunțat agenția de presă oficială MIA.

Dozens killed in a fire in a nightclub in the town of Kocani in north Macedonia: AFP

