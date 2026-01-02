Printre victimele grav rănite în incendiul din Crans-Montana se numără și Tahirys Dos Santos, un cunoscut fotbalist francez în vârstă de doar 19 ani, care joacă la FC Metz, club din Ligue 1. Tânărul sportiv a suferit arsuri severe și a fost transportat de urgență cu elicopterul la o clinică specializată din Germania, unde medicii luptă pentru a-i salva viața.

Starea de sănătate a lui Tahirys Dos Santos este critică, potrivit publicației .

Tahirys Dos Santos este fundaș stânga la FC Metz și este considerat unul dintre jucătorii promițători ai clubului francez.

Un cunoscut fotbalist, grav rănit în urma incendiului. Ce mesaj a transmis FC Metz după tragedie

Clubul FC Metz a reacționat joi seară, printr-un comunicat oficial, în care și-a exprimat sprijinul față de tânărul fotbalist:

„Directorii, jucătorii, antrenorii și angajații clubului sunt în stare de șoc și își unesc gândurile pentru a i le trimite lui Tahirys, în aceste ore în care acesta suferă pe un pat de spital”.

Totodată, oficialii clubului au cerut respectarea intimității familiei:

„Vești despre Tahirys vor fi furnizate în cazul în care va exista vreo schimbare semnificativă în starea sa de sănătate. Între timp, FC Metz le cere tuturor să respecte intimitatea lui Tahirys și a familiei sale”.

Le a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L’ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz)

Un cunoscut fotbalist, grav rănit în urma incendiului. Cum de se afla acolo Tahirys Dos Santos

Potrivit , Tahirys Dos Santos se afla în vacanță la munte, fiind cazat într-o cabană alături de mai mulți prieteni. El participase la o petrecere organizată în barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, locul unde s-a produs tragedia.

Fotbalistul urma să își reia antrenamentele luni, după perioada de pauză.

În actualul sezon, Dos Santos a evoluat în 10 partide pentru echipa secundă a lui Metz, în National 3, grupa E, reușind un assist.

Care este bilanțul incendiului dezastruos din Elveția

Autoritățile au anunțat că cel puțin 47 de persoane au murit în urma incendiului devastator din , iar aproximativ 100 de oameni sunt internați în stare critică. Informațiile despre victime sunt în continuare limitate, ancheta fiind în desfășurare.

Ce se știe despre persoanele dispărute

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a confirmat că între 12 și 15 cetățeni italieni au fost spitalizați în urma tragediei. Aproximativ același număr de persoane sunt în continuare date dispărute.

Printre cei dispăruți se numără și Giovanni Tamburi, un adolescent de 16 ani din Bologna. Mama acestuia a lansat un apel disperat pentru a-și găsi fiul:

„Sunăm la toate spitalele, dar nimeni nu știe nimic, mai ales că pacienții sunt într-o stare groaznică”, a declarat ea pentru La Repubblica.

Giovanni se afla în vacanță la Crans-Montana alături de tatăl său, care deține o locuință în Elveția.