B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”

Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”

Ana Maria
02 ian. 2026, 14:10
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: Suntem în stare de șoc
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Xinhua
Cuprins
  1. Un cunoscut fotbalist, grav rănit în urma incendiului. Ce mesaj a transmis FC Metz după tragedie
  2. Un cunoscut fotbalist, grav rănit în urma incendiului. Cum de se afla acolo Tahirys Dos Santos
  3. Care este bilanțul incendiului dezastruos din Elveția
  4. Ce se știe despre persoanele dispărute

Printre victimele grav rănite în incendiul din Crans-Montana se numără și Tahirys Dos Santos, un cunoscut fotbalist francez în vârstă de doar 19 ani, care joacă la FC Metz, club din Ligue 1. Tânărul sportiv a suferit arsuri severe și a fost transportat de urgență cu elicopterul la o clinică specializată din Germania, unde medicii luptă pentru a-i salva viața.

Starea de sănătate a lui Tahirys Dos Santos este critică, potrivit publicației Blick.

Tahirys Dos Santos este fundaș stânga la FC Metz și este considerat unul dintre jucătorii promițători ai clubului francez.

Un cunoscut fotbalist, grav rănit în urma incendiului. Ce mesaj a transmis FC Metz după tragedie

Clubul FC Metz a reacționat joi seară, printr-un comunicat oficial, în care și-a exprimat sprijinul față de tânărul fotbalist:

Directorii, jucătorii, antrenorii și angajații clubului sunt în stare de șoc și își unesc gândurile pentru a i le trimite lui Tahirys, în aceste ore în care acesta suferă pe un pat de spital”.

Totodată, oficialii clubului au cerut respectarea intimității familiei:

Vești despre Tahirys vor fi furnizate în cazul în care va exista vreo schimbare semnificativă în starea sa de sănătate. Între timp, FC Metz le cere tuturor să respecte intimitatea lui Tahirys și a familiei sale”.

Un cunoscut fotbalist, grav rănit în urma incendiului. Cum de se afla acolo Tahirys Dos Santos

Potrivit L’Équipe, Tahirys Dos Santos se afla în vacanță la munte, fiind cazat într-o cabană alături de mai mulți prieteni. El participase la o petrecere organizată în barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, locul unde s-a produs tragedia.

Fotbalistul urma să își reia antrenamentele luni, după perioada de pauză.

În actualul sezon, Dos Santos a evoluat în 10 partide pentru echipa secundă a lui Metz, în National 3, grupa E, reușind un assist.

Care este bilanțul incendiului dezastruos din Elveția

Autoritățile au anunțat că cel puțin 47 de persoane au murit în urma incendiului devastator din Crans-Montana, iar aproximativ 100 de oameni sunt internați în stare critică. Informațiile despre victime sunt în continuare limitate, ancheta fiind în desfășurare.

Ce se știe despre persoanele dispărute

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a confirmat că între 12 și 15 cetățeni italieni au fost spitalizați în urma tragediei. Aproximativ același număr de persoane sunt în continuare date dispărute.

Printre cei dispăruți se numără și Giovanni Tamburi, un adolescent de 16 ani din Bologna. Mama acestuia a lansat un apel disperat pentru a-și găsi fiul:

Sunăm la toate spitalele, dar nimeni nu știe nimic, mai ales că pacienții sunt într-o stare groaznică”, a declarat ea pentru La Repubblica.

Giovanni se afla în vacanță la Crans-Montana alături de tatăl său, care deține o locuință în Elveția.

Citește și...
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Externe
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
Externe
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Externe
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Externe
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Donald Trump a încheiat anul cu o „urare” în stilul său caracteristic: „Să putrezească în iad!”. Ce l-a enervat pe președintele american
Externe
Donald Trump a încheiat anul cu o „urare” în stilul său caracteristic: „Să putrezească în iad!”. Ce l-a enervat pe președintele american
Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă
Externe
Zelenski: „Acordul de pace este 90% gata”. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă
Misiune contracronometru într-o stațiune de schi din Elveția! Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite, în timpul unei explozii
Externe
Misiune contracronometru într-o stațiune de schi din Elveția! Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite, în timpul unei explozii
Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată”
Externe
Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată”
Kremlinul a organizat o conferință de presă, după acuzațiile de înscenare privind “atacul” asupra reședinței lui Putin. Ce „dovezi” au prezentat
Externe
Kremlinul a organizat o conferință de presă, după acuzațiile de înscenare privind “atacul” asupra reședinței lui Putin. Ce „dovezi” au prezentat
Atmosferă de sărbătoare în lume: Australia a intrat în 2026 cu unul dintre cele mai mari spectacole de artificii. Imagini fabuloase din Sydney (VIDEO)
Externe
Atmosferă de sărbătoare în lume: Australia a intrat în 2026 cu unul dintre cele mai mari spectacole de artificii. Imagini fabuloase din Sydney (VIDEO)
Ultima oră
15:36 - Surse: Un român, dat dispărut după incendiul devastator din barul Le Constellation din Elveția. Ce a transmis MAE
15:10 - Obiceiul care „prezice” vremea în fiecare an, în România. Cât de ploios va fi 2026
15:03 - Prima Lună plină din 2026 aduce „Superluna Lupului”. Când și cum poate fi observat fenomenul astrologic
14:35 - Captură DIICOT în primele zile din 2026. Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor (FOTO)
13:51 - România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Radu Miruță: „Când cineva are nevoie, nu întrebi ‘de ce’ sau ‘cât costă’”
13:37 - Avalanșă de mari dimensiuni în Făgăraș. Salvamontiștii cer prudență maximă. Cum a fost declanșat incidentul (VIDEO)
13:30 - Tatăl Loredanei Groza a murit. Vasile Groza, înmormântat la Cimitirul Bellu. Ce mesaj emoționat a transmis artista
12:56 - Noi drone de luptă, detectate la granița României. Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare”. Ce mesaj au primit locuitorii din nordul județului Tulcea
12:44 - Costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme. Cum funcționează „taxa” RCA din 2026
12:28 - George Simion: „E timpul pentru o manifestație MARE. Sunteți pregătiți?”. Ce anunț a făcut liderul AUR