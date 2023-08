Incendiu imens la un centru de afaceri din Londra. 100 de pompieri se luptă cu flăcările

Un incendiu uriaș a izbucnit, vineri seară, în

Incendiul s-a produs într-un din Bow, Tower Hamlets, iar norii de fum se văd din mai multe zone ale orașului, conform

La fața locului au sosit 15 autospeciale și circa 100 de pompieri.

Momentan, nu se cunoaște cauza incendiului, au informat autoritățile.

BREAKING: Massive fire at a business centre in Bow, Tower Hamlets in London, 100 firefighters battling the huge blaze

— Insider Paper (@TheInsiderPaper)