Incendiu într-un spital din Bulgaria. Trei pacienți COVID au murit

Episodele tragice petrecute în spitalele românești se repetă și la vecinii bulgari. Trei pacienți COVID, cu vârste cuprinse între 66 și 85 de ani, au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un incendiu care a cuprins salonul în care erau spitalizați.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 04:00 și a afectat un singur salon, situat la etajul 4 al spitalului. Doi pacienţi au fost găsiţi morţi de către pompieri. Un al treilea pacient a suferit arsuri severe şi a fost transportat la un spital din Plovdiv, unde a murit duminică dimineaţa.

Şase pacienţi de pe același etaj au fost mutaţi în alte saloane ale spitalului, a anunţat şeful departamentului regional de siguranţă la incendii, Vladimir Demirev.

Anchetată preliminară a concluzionat că explozia s-a produs din cauza unei ţigari aprinse de un pacient, ar fi dus la izbucnirea focului, a anunţat Ministerul Sănătăţii, potrivit reuters.com.

Fire at hospital in Bulgaria kills three COVID-19 patients – Reuters https://t.co/Ri1loQaTVB

— hiremaid.com.sg (@HIREMAIDEA) November 14, 2021