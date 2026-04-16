Un incendiu de proporții a izbucnit la o rafinărie esențială din , care asigură aproximativ 10% din combustibilul țării. Autoritățile au intervenit de urgență și fac apel la populație să evite cumpărăturile excesive de carburant, în timp ce pompierii luptă cu flăcări de zeci de metri înălțime.

Explozie urmată de un incendiu de amploare

Pompierii au fost chemați miercuri seară, la ora 23:15 (13:15 GMT), după ce mai multe explozii au declanșat un incendiu puternic la rafinăria Viva Oil din Geelong, în statul Victoria. Pe parcursul nopții, flăcările au ajuns până la 60 de metri înălțime, transformând incidentul într-unul deosebit de dificil de controlat, conform Agerpres.

„A fost deosebit de violent. Ceea ce a început ca un mic incendiu, s-a transformat după mai multe explozii într-un incendiu de amploare și de o intensitate formidabilă”, a declarat Mark McGuinness, responsabilul operațiunilor de la fața locului.

Cauza incendiului și intervenția autorităților

Potrivit primelor informații, incendiul a fost provocat de o „scurgere importantă” de gaze extrem de inflamabile și hidrocarburi lichide. Echipele de intervenție au acționat rapid pentru a limita extinderea flăcărilor, iar unele instalații ale rafinăriei au fost salvate datorită activării valvelor de izolare.

Ministrul energiei, Chris Bowen, a declarat că impactul principal vizează producția de benzină: „În acest stadiu, cel mai important impact pare să fie asupra producției de benzină”.

Fără victime, dar cu îngrijorări privind aprovizionarea

Deși incendiul a fost extrem de violent, nu au fost raportate victime. Compania Viva Energy a transmis că „nu va exista niciun impact imediat asupra livrărilor de combustibil”, însă situația rămâne atent monitorizată.

Rafinăria din Geelong, deschisă în 1954, poate procesa până la 120.000 de barili de petrol pe zi și furnizează peste 50% din combustibilul statului Victoria, dar și aproximativ 10% din consumul total al Australiei.

Context tensionat pe piața energiei

Incidentul are loc într-un moment sensibil pentru Australia, la doar o săptămână după un acord între Viva Energy și guvern pentru asigurarea resurselor energetice, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Orientul Mijlociu.

Australia depinde în mare măsură de importurile de petrol care tranzitează strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru comerțul global cu energie, recent afectată de conflict.

Apel la calm și consum responsabil

Autoritățile încearcă să prevină o criză de aprovizionare generată de panică. Ministrul Chris Bowen a transmis un mesaj clar populației: „Este important ca oamenii să cumpere atât combustibil cât au nevoie. Dar nici mai mult, nici mai puțin”.

Guvernul a exclus pentru moment raționalizarea combustibilului, însă îi încurajează pe cetățeni să economisească și să folosească transportul public.

Rezerve limitate de combustibil

Potrivit datelor oficiale, Australia dispune de rezerve de combustibil pentru aproximativ 38 de zile, mult sub pragul de 90 de zile recomandat de Agenția Internațională pentru Energie. În acest context, orice perturbare majoră a producției sau aprovizionării poate avea efecte semnificative asupra economiei.