Incendiu puternic la un depozit de petrol din Soci, Rusia, după un atac cu drone ucrainene (VIDEO)

Un incendiu major a izbucnit duminică la un depozit de petrol din orașul Soci, pe coasta rusească a Mării Negre, fiind provocat de un atac ucrainean cu drone, a anunțat guvernatorul regional Veniamin Kondratiev. La fața locului acționează 120 de pompieri pentru a stinge flăcările, conform agenției .

Un incendiu de amploare a izbucnit duminică la un depozit de petrol din orașul Soci, situat pe coasta rusă a Mării Negre. Guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, a confirmat că focul a fost provocat de un atac ucrainean cu drone. Un rezervor de combustibil cu o capacitate de 2.000 de metri cubi a fost cuprins de flăcări, iar 120 de pompieri luptă pentru stingerea incendiului.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că unitățile sale de apărare aeriană au doborât 93 de drone ucrainene în timpul nopții, dintre care una deasupra regiunii Krasnodar, unde se află Soci, și 60 în zona Mării Negre. Oficialii ruși nu au oferit informații despre numărul total al dronelor lansate de Ucraina.

