Incendiu puternic la unul dintre cele mai mari șantiere navale din Rusia

Un incendiu puternic a izbucnit joi spre prânz la Uzina de construcții și reparații navale Onega din Petrozavodsk, în regiunea Karelia, din nord-vestul Rusiei, relatează

Unul dintre atelierele Uzinei de construcții și reparații navale Onega (OSSZ) a luat foc la Petrozavodsk, a informat Ministerul Situațiilor de Urgență pentru Republica Karelia.

Suprafața incendiului a fost de 1,5 mii de metri pătrați. Din primele informații, incendiul a fost provocat de o explozie a unei butelii de gaz. „Nu există victime, dar sunt trei răniți”, a scris guvernatorul Kareliei Artur Parfenchikov pe canalul său Telegram.

A powerful fire at the Onega Shipyard. A black column of smoke is visible from all over the city. The fire started in workshop No. 4, fuel and lubricants are stored there. Welding work was carried out, as a result of carelessness, a rag soaked in fuel caught fire, and the fire…

