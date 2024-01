Incendiu uriaș la un magazin din China. Cel puțin 39 de oameni au murit (VIDEO)

Incendiu puternic într-un magazin din China, cel puțin 39 de oameni au murit.

Incendiul a pornit, miercuri, într-un magazin din provincia Jiangxi, potrivit presei de stat, citată de

Primul bilanț a fost de 25 de morți, iar mai multe persoane ar fi fost internate în spital cu răni grave. Pompierii și alte vehicule ale autorităților au ajuns de urgență la fața locului, conform imaginilor prezentate de canalul de televiziune de stat, CCTV.

Building fire kills at least 39 in China’s Jiangxi

— CGTN (@CGTNOfficial)