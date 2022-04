Incendiu violent la un depozit de petrol din orașul rusesc Briansk, aflat la la aproximativ 100 de kilometri nord de graniţa cu Ucraina

Un incendiu uriaș a izbucnit la un depozit de petrol din orașul rusesc Briansk, situat la aproximativ

„Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă a confirmat că a avut loc un incendiu”, a declarat biroul de presă al guvernului, adăugând că „există şi o confirmare că este vorba despre rezervoarele de combustibil”, potrivit

Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Briansk a declarat că incendiul a fost anunţat la ora 2 dimineaţa, ora Moscovei. Pentru localizarea și lichidarea incendiului, au fost trimise la fața locului echipe de pompieri și de salvare.

Localnicii spun că s-au auzit explozii în mai multe cartiere din Briansk, iar o a doua sursă de foc și-ar avea originea la o o unitate militară având legătură cu Direcţia principală de rachete şi artilerie a Ministerului Apărării. Acestea nu au fost confirmate de o sursă oficială.

A large fire broke out at an oil facility in , .

