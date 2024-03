Incendiul de vegetație din Texas a devenit cel mai mare din istoria statului. Peste 480.000 de hectare au fost afectate

Incendiul de vegetație din Texas a ajuns până în statul vecin Oklahoma, afectând mai mult de 480.000 de hectare.

Autoritățile anunțau că un incendiu a scăpat de sub control și că amenință cea mai mare uzină de arme nucleare. .

„Calitatea aerului rămâne slabă în zona Amarillo… în timp ce fumul continuă să se răspândească spre sud”, a precizat serviciul meteorologic într-o postare publicată pe platforma X (fosta Twitter).

Departamentul de Pompieri din Texas a declarat că actualul incendiu a devenit cel mai mare din toate timpurile din acest stat. În 2006, , care a fost considerat până acum cel mai mare, a afectat 367.000 de hectare.

„Incendiul din Smokehouse Creek din comitatul Hutchinson este estimat că s-a întins pe 1.075.000 de acri, din care 1.050.000 de acri [de pădure]”, a declarat departamentul de pompieri al statului texan într-opostare pe rețeaua X (fostă Twitter), scrie .

Întreaga suprafață afectată de incendiu depășește dimensiunea statului Rhode Island.

Ultimele rapoarte arată că o persoană a murit în urma acestui incendiu.

Incendiul s-a extins și în statul Oklahoma, învecinat cu Texas, unde 115.000 de acri (46,5 mii de hectare) de teren au fost cuprinse de flăcări.

