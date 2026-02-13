Conferinţa de Securitate de la Munchen se deschide vineri, 13 februarie, în contextul unor relații tensionate între și Statele Unite. Mai mulți lideri europeni atrag atenția asupra necesității unor reforme profunde la nivelul UE.

Prima zi la Conferința de Securitate de la Munchen

Responsabilii politici din domeniul securităţii transatlantice se vor reuni începând de vineri, 13 februarie, la Munchen. Aici este programată să se desfășoare Conferinţa de Securitate (MSC), pe fondul incertitudinii din ce în ce mai mari cu privire la angajamentele Statelor Unite faţă de apărarea europeană. Atitudinea administrației Trump alimentează tensiunea şi anxietatea în întreaga Europă.

Circa 70 de şefi de stat şi de guvern din întreaga lume şi-au confirmat participarea la MSC 2026. Printre aceştia se numără lideri din majoritatea ţărilor europene, alături de o delegaţie numeroasă a guvernului federal german, condusă de cancelarul Friedrich Merz. Vor mai fi prezenți în jur de 140 de miniştri şi peste 40 de şefi ai organizaţiilor internaţionale, între care şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şeful , Mark Rutte.

Liderii europei așteaptă cu îngrijorare poziționarea secretarului de stat Marco Rubio care va veni însoțit de o delegaţie numeroasă. Europenii speră să obțină un scurt răgaz de la ameninţările adesea inconsistente ale lui Donald Trump. Declarațiile acestuia au fost de natură să tulbure relațiile transatlantice şi ordinea internaţională de după al Doilea Război Mondial, relatează The Associated Press.

Oficialii europeni nu au uitat declarațiile șocante ale vicepreşedintele JD Vance care s-a lansaat în sprijinul mișcărilor extremiste care amenință democația europeană. La precedenta ediție, el s-a lansat într-un atac nejustificat la adresa partenerilor, cărora le-a reproşat politicile în materie de imigraţie şi ceea ce înțelege el prin „suprimarea libertăţii de exprimare”. Între altele a dat exemplu anularea alegerilor din România.

Rolul lui Marco Rubio la Munchen

Mai mulți ofiiali americani susțin că se va concentra pe domeniile de cooperare în ceea ce priveşte preocupările globale şi regionale. La Conferința de Securitate, el va atinge problemele privind Orientul Mijlociu şi Ucraina. Un subiect va fi și China, o putere economică din ce în ce mai mare care amenință Statele Unite. Regimul de la Beijing încearcă să profite de incertitudinea din relaţiile dintre administrația Trump şi Europa.

cu privire la anexarea Groenlandei. De asemenea insultele pe care șeful de la Casa Albă le-a proferat la adresa partenerilor europeni, care încearcă să-i intre în voie, au fost deosebit de deranjante. Toate acestea i-au făcut pe mulți europeni să pună la îndoială onestitatea SUA ca aliat şi partener. În acest context, Marco Rubio va avea o sarcină foarte dificilă de a încerca să liniștească spiritele, conform AFP.

Discursul lui Vance de anul trecut a fost „un moment şocant”, a apreciat Claudia Major, vicepreşedinte senior al German Marshall Fund din Berlin. JD Vance s-a întâlnit atunci cu liderul formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel. Ulterior Administrația Trump a lansat o serie de critici, care au neliniştit aliaţii europeni.

„A fost perceput ca prima declaraţie foarte clară a ceea ce reprezintă noua administraţie Trump. (…) Există o mare îndoială dacă baza (de încredere) mai există şi dacă mai împărtăşim aceeaşi viziune asupra relaţiei transatlantice”, a spus ea. „Cu cât această distanţare durează mai mult, cu atât va fi mai dificil să regăsim o relaţie solidă”, a apreciat experta.

Ce ordine de zi va avea Conferința de Securitate

Printre subiectele abordate la MSC 2026 se vor număra securitatea şi apărarea europeană. De asemenea, la Conferința de Securitate vor fi abordate probleme legate de viitorul relaţiilor transatlantice. Alte discuții vor viza revitalizarea multilateralismului, viziuni concurente asupra ordinii globale, conflictele regionale şi implicaţiile avansurilor tehnologice asupra securităţii, potrivit site-ului MSC.

„Conferinţa de Securitate de la München 2026 va servi din nou ca platformă crucială pentru dialogul global pe teme cheie ale politicii de securitate internaţională. (…) MSC 2026 va oferi un impuls unic pentru aprofundarea discuţiilor strategice şi consolidarea cooperării necesare pentru a aborda cele mai urgente provocări globale ale momentului”, a transmis Ischinger.

După un an de la învestirea lui Donald Trump, europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să preia inițiativa și să fie independentă din punct de vedere militar. Aceasta în condițiile în care administraţie SUA care nu mai împărtăşeşte angajamentul faţă de normele şi valorile democratice liberale. Acestea sunt concluziile raportului pregătit înainte de eveniment, publicat pe site-ul MSC.

Documetul pregătește terenul pentru o confruntare ideologică totală cu administraţia Trump. Intitulat „Under Destruction”, acesta prezintă o imagine sumbră a tendinţelor politice globale. Autorii spun că lumea intră într-o fază dominată de politici distructive, în locul unor reforme prudente. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew G. Whitaker, a încercat să schimbe perspectiva spunând că SUA vrea să menţină NATO şi nu să o desfiinţeze.

Delegația României la Conferința de la Munchen

România va fi reprezentată la Conferința de Securitate de la München de ministrul apărării Radu Miruță și de ministrul de externe Oana Țoiu. La Conferință va fi prezent și directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean. Viziunea României asupra uneia dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii va fi transmisă de cei doi.

„În marja conferinței, ministrul apărării naționale va participa la sesiuni plenare și reuniuni tematice dedicate cooperării în cadrul NATO și Uniunii Europene, precum și la întâlniri bilaterale cu omologi și oficiali din state aliate și partenere, pentru discutarea unor subiecte de interes comun privind securitatea regională, consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO, precum și continuarea sprijinului pentru partenerii afectați de consecințele războiului din Ucraina.

Participarea la Conferința de Securitate de la München reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internațional privind securitatea și de a promova soluții bazate pe cooperare, respectarea dreptului internațional și întărirea relațiilor transatlantice”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.