Un incident grav de securitate a avut loc vineri seara în centrul Parisului, într-o zonă simbolică și intens securizată. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost împușcat de jandarmi, iar cazul a fost preluat de structurile antiteroriste franceze.

Ce s-a întâmplat sub Arcul de Triumf

Potrivit informațiilor transmise de , un bărbat care amenința jandarmii aflați în serviciu sub Arcul de Triumf a fost rănit prin foc de armă. Forțele de ordine erau desfășurate în zonă pentru asigurarea ceremoniei de reaprindere a flăcării la mormântul soldatului necunoscut. Incidentul s-a produs la mică distanță de Champs-Élysées, într-un perimetru frecventat zilnic de mii de persoane.

Surse din poliție au precizat că agresorul a reușit să rănească ușor un jandarm cu o lovitură de cuțit, înainte ca situația să fie neutralizată. Militarul atacat făcea parte din fanfara jandarmeriei și se afla în serviciul de onoare în momentul agresiunii. Un alt jandarm a deschis focul pentru a opri atacatorul, acțiune care a dus la rănirea acestuia.

🔴 | Attaque terroriste présumée près des Champs Elysées, à Paris, ce vendredi 13 février, au moment du ravivage de la flamme du soldat inconnu: Vers 18h, ce vendredi 13 février, dans le secteur de la place de l’Etoile à Paris, un gendarme a été attaqué par un homme… — Amaury Bucco (@AmauryBucco)

Care este starea suspectului și ce se știe despre el

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, conform acelorași surse citate de AFP, starea sa necesitând îngrijiri medicale imediate. Suspectul este domiciliat în Seine-Saint-Denis, o zonă din apropierea , și se afla în evidența autorităților. Mai exact, acesta era monitorizat prin sistemul MICAS (Măsură individuală de control administrativ şi de supraveghere), un regim de control administrativ și supraveghere aplicat persoanelor considerate potențial periculoase.

În 2012, bărbatul a fost condamnat la 17 ani de închisoare după ce a atacat doi ofițeri de poliție în Belgia, relatează .

De ce a fost implicat Parchetul Antiterorist

Având în vedere locul incidentului și contextul ceremonial, cazul a fost preluat de Parchetul Național Antiterorism, relatează HotNews. Instituția a anunțat declanșarea unei anchete pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului. Anchetatorii vor analiza inclusiv traseul suspectului și eventualele motivații, în condițiile în care acesta se afla deja sub supraveghere administrativă.