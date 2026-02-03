Armata americană a doborât o dronă iraniană care se îndrepta către portavionul Abraham Lincoln, în Marea Arabiei. Acest a fost confirmat de o sursă americană.

Armata americană a doborât o dronă iraniană

O de tip Shahed-139 a fost distrusă de un avion de vânătoare F-35 în timp ce se îndrepta către portavionul braham Lincoln, în Marea Arabiei. Informația a fost confirmată de o sursă oficială din Armata americană. Acest incident vine în contextul anunțului făcut de oficialii de la Teheran și Washington cu privire la negocieri.

și-au consolidat prezența în regiune, existând temeri că ar putea fi lansat un atac asupra Iranului. Potrivit oficialilor americani, drona a fost doborâtă deoarece s-a apropiat „agresiv” de portavionul Marinei SUA cu intenții neclare.

„USS Abraham Lincoln (CVN 72) tranzita Marea Arabiei la aproximativ 500 de mile de coasta sudică a Iranului când o dronă iraniană Shahed-139 a manevrat inutil în direcția navei”, a precizat căpitanul Tim Hawkins pentru Fox News.

Potrivit sursei citate, drona a continuat să se îndrepte spre navă, în ciuda măsurilor adoptate de forțele aeriene care operează în apele internaționale. În condițiile în care aparatul nu și-a schimbat traiectoria de zbor, s-a ordonat distrugerea sa. În timpul operațiunii, nici un militar american nu a fost rănit și nici un echipament al Armatei SUA nu a fost avariat.

„Un avion de vânătoare F-35C de pe Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în legitimă apărare și pentru a proteja portavionul și personalul de la bord”, a mai declarat Hawkins.

Incident înainte de discuțiile oficiale

Incidentul în care a fost implicată Armata americană vine cu puțin timp înante de începerea discuților dintre SUA și Iran. O primă rundă de negocieri este programată la finalul acestei săptămâni.

Potrivit informațiilor obținute de publicația , care citează oficiali iranieni și americani, Iranul este pregătit să-și oprească sau să-și suspende programul nuclear. Oficialii de la Teheran doresc să evite o confruntare cu Statele Unite. Sursele publicației arată că Teheranul este dispus să accepte propunerile SUA de creare a unui consorțiu regional pentru energie nucleară.

The New York Times susține că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, discută prin mesaje text despre rezolvarea situației.

Mai mulți diplomați din Turcia, Egipt, Oman și Irak au purtat discuții cu părțile iraniană și americană pentru a evita escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu. Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a vizitat recent Iranul „ca parte a eforturilor diplomatice”.