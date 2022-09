Incredibil! În ce condiții sunt ținuți recruții ruși în „centrele de instruire”: „Experiența ta supremă în armata rusă” (VIDEO)

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe înregistrări video în care se vede în ce condiții mizere .

„Experiența ta supremă în armata rusă”, așa sunt descrise ironic barăcile de lemn în care sunt înghesuiți recruții liderului de la Kremlin.

Într-una dintre înregistrări se văd barăcile de lemn în care sunt duși rușii pe care .

„Condiții excelente în barăci autentice din lemn pentru experiența ta supremă în armata rusă”, a scris Dmitri, fondatorul site-ului War Translated, cel care a făcut publice imaginile.

Excellent conditions in authentic wooden barracks for your ultimate Russian army experience! Some pay huge money for this!

— Dmitri (@wartranslated)