Incredibil! O femeie a câștigat la Loto după ce a cerut ajutorul ChatGPT (VIDEO)

Inteligența Artificială (IA) a trecut demult de statutul de noutate tehnologică și a devenit , fiind folosită pentru muncă, studiu sau divertisment. Însă, dincolo de aceste întrebuințări obișnuite, există și situații în care tehnologia reușește să surprindă într-un mod cu totul neașteptat. Un astfel de caz este cel al lui Kerri Edwards, o femeie din Midlothian, statul Virginia (SUA), care a trăit pe propria piele cum o simplă conversație cu ChatGPT poate schimba radical realitatea.

Totul a pornit ca o simplă curiozitate: Edwards a rugat aplicația să îi propună câteva combinații de numere pentru Loto. Rezultatul a depășit orice așteptări, deoarece , aducându-i un premiu de 150.000 de dolari. Ceea ce face povestea și mai impresionantă este alegerea ulterioară a femeii. În loc să păstreze banii, ea a decis să doneze întreaga sumă către organizații caritabile, gest care a atras atenția și admirația publicului.

Cum s-a produs surpriza câștigului

Pentru prima dată în viață, Kerri Edwards a decis să își încerce norocul la Loteria din Virginia. Ea a cumpărat biletul online și, în ultimul moment, a ales să achite și un dolar suplimentar pentru opțiunea Power Play, funcție care multiplică premiul în cazul unei combinații norocoase.

Înainte să completeze biletul, Edwards a întrebat ChatGPT ce numere ar putea juca. Răspunsul a venit însoțit de avertismentul standard al aplicației: „loteria ține doar de șansă”. Cu toate acestea, inteligența artificială i-a oferit câteva combinații. Femeia a decis să le urmeze, fără să bănuiască ce avea să urmeze.

Două zile mai târziu, Edwards a primit pe telefon o notificare de la Loteria Virginiei. Inițial a crezut că este o glumă sau chiar o eroare. Când a verificat însă contul său online, a descoperit că numerele generate cu ajutorul ChatGPT fuseseră câștigătoare.

Cât a câștigat și cum s-a multiplicat premiul

Câștigul lui Kerri Edwards a început de la un premiu standard de 50.000 de dolari, însă decizia inspirată de a plăti suplimentar pentru opțiunea Power Play i-a schimbat complet soarta. Această funcție specială, destinată multiplicării premiilor, i-a triplat instantaneu câștigul, ridicându-l la fabuloasa sumă de 150.000 de dolari, potrivit agenției locale de știri .

La scurt timp după ce a fost anunțată oficial, Edwards s-a prezentat pentru a-și revendica premiul. Însă, surpriza cea mai mare nu a fost suma câștigată, ci modul în care a ales să o folosească. Spre deosebire de majoritatea câștigătorilor care visează la vacanțe exotice, case noi sau investiții personale, ea a demonstrat că pentru unii banii pot avea un rol mult mai nobil. Edwards a luat o decizie neașteptată și profund altruistă: a donat întreaga sumă către trei organizații caritabile, transformând norocul personal într-un sprijin real pentru comunitate.

Ce a făcut câștigătoarea cu banii

Femeia a spus că s-a simțit „atât de binecuvântată” încât a știut „exact” ce vrea să facă cu banii imediat ce i-a câștigat. Întreaga sumă a fost donată către trei organizații caritabile, fiecare având o semnificație personală pentru Edwards.

AFTD (Asociația pentru Degenerescența Frontotemporală) – organizație ce sprijină cercetarea unei boli care i-a răpus soțul, pompier de profesie. Shalom Farms – proiect comunitar care combate foametea și susține agricultura locală. Navy-Marine Corps Relief Society – organizație ce oferă sprijin militarilor americani și familiilor acestora.

De ce este povestea lui Edwards diferită

Majoritatea poveștilor despre pun accent pe norocul neașteptat și pe modul în care banii sunt cheltuiți pentru case, vacanțe sau investiții. În cazul lui Edwards, surpriza vine din alegerea de a transforma o sumă uriașă într-un gest altruist.

Faptul că victoria a fost legată de inteligența artificială adaugă și mai mult dramatism poveștii. Chiar dacă ChatGPT a subliniat că nu poate „prezice” numere câștigătoare, femeia a decis să urmeze sugestia și a fost răsplătită.