Infidelitatea reginei Letizia a Spaniei, expusă într-o carte scandaloasă: 9 amanți și o căsnicie de fațadă

Detalii scandaloase despre viața amoroasă a reginei spaniole! Noua carte intitulată „Los silencios de Letizia” („Tăcerile Letiziei”), scrisă de expertul în Casa Regală Jaime Peñafiel, aduce în discuție o serie de presupuse infidelități ale reginei Letizia a Spaniei. Aceasta descrie detaliat căsătoria reginei cu regele Felipe, care ar fi fost distrusă din cauza zvonurilor despre infidelitățile reginei.

Conform autorului, regina Letizia ar fi avut „opt alți iubiți în afara lui Del Burgo”, implicând persoane din diverse sfere, inclusiv oameni de afaceri, jurnaliști și chiar bodyguarzi ai familiei regale. Aceste aventuri au fost, se pare, monitorizate îndeaproape de serviciile de securitate, potrivit

Situația ar fi afectat profund starea psihică a regelui Felipe, descris de Peñafiel ca fiind „zdrobit și sfâșiat de trădarea Letiziei”. În căutarea unei certitudini, regele a apelat la Centro Nacional de Inteligencia (CNI), serviciul secret spaniol, pentru a o urmări pe Letizia.

